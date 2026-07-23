Asesinato de periodista en Oaxaca: autoridades detallan participación de motociclistas

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El periodista Francisco Alejandro Leyva fue asesinado la mañana de este miércoles en la ciudad de Oaxaca, confirmó la Fiscalía General del Estado (FGEO). De acuerdo con las autoridades, el comunicador fue atacado a balazos mientras desayunaba afuera de su domicilio, en el fraccionamiento La Esmeralda.

Investigan asesinato de Francisco Alejandro Leyva

En entrevista para Uno TV, el secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero, condenó el crimen y aseguró que la investigación buscará identificar y detener a los responsables.

“Al gremio periodístico, nuestro compromiso y nuestra solidaridad. Vamos a trabajar para que se establezcan los hechos y garantizar que no exista impunidad, porque en Oaxaca se respetan la crítica y las opiniones divergentes a nuestro gobierno”, declaró.

Romero también señaló que Francisco Alejandro Leyva era una voz crítica de la administración estatal y afirmó que su labor periodística siempre fue respetada.

“Ha sido una voz crítica que ha cuestionado nuestra administración y algunas decisiones. En todo momento esas opiniones han sido respetadas. Siempre se respetó y se ha respetado su ejercicio periodístico”, dijo.

Dos personas en motocicleta habrían participado en el ataque

El secretario de Gobierno adelantó algunos datos preliminares de la investigación. Explicó que, de acuerdo con los primeros indicios, dos personas a bordo de una motocicleta participaron en el ataque.

Además, informó que el vehículo presuntamente utilizado por los agresores ya fue localizado por las autoridades.

“Tenemos algunos datos. Se están desarrollando los trabajos técnicos de la Fiscalía. Puedo adelantar que fueron dos personas en una motocicleta, que ya fue localizada. El crimen ocurrió a las 10:52 de la mañana en un municipio, donde ejecutaron esta acción tan lamentable”, indicó.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca precisó que el periodista sufrió un ataque armado mientras desayunaba afuera de su vivienda, por lo que personal ministerial, pericial y de investigación trabaja en el lugar para recabar evidencias y esclarecer los hechos.

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