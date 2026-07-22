Asesinan al periodista Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca

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Asesinan a periodista Francisco Alejandro Leyva. Foto: José de Jesús Cortés.

Autoridades de Oaxaca confirmaron el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva e informaron que la Fiscalía del estado, en colaboración con autoridades de los tres niveles de Gobierno, comenzará una investigación para aclarar el caso y dar con los presuntos responsables del crimen.

Confirman asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca

A través de un comunicado de prensa, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, confirmó el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva este miércoles 22 de julio de 2026.

“Condenamos de manera firme el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar y expresamos nuestra solidaridad con su familia y con el gremio periodístico”, indicó el mandatario estatal.

Al respecto, indicó que fue un periodista crítico de su Gobierno, como otros comunicadores que lo cuestionan, señalan y expresan sus opiniones, por lo que aseguró que seguirá siendo respetuoso de la crítica y de la libertad de expresión.

“Ninguna diferencia con el ejercicio periodístico puede justificar jamás un acto de violencia”, agregó.

Autoridades oaxaqueñas investigarán el caso

Salomón Jara también informó que solicitó que la Fiscalía General de Oaxaca se coordine y colabore con la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión, para investigar y garantizar “que se agoten todas las líneas que permitan esclarecer plenamente este crimen”.

“No vamos a especular ni adelantar conclusiones sobre el móvil. Lo que corresponde es una investigación seria, profesional y transparente, que determine quiénes son los responsables y permita llevarlos ante la justicia. Nuestra posición es clara: que se conozca toda la verdad y que no haya impunidad“, finalizó.

Alejandro Leyva fue asesinado afuera de su casa

La Fiscalía de Oaxaca confirmó que el periodista Alejandro Leyva Aguilar sufrió un ataque armado mientras desayunaba afuera de su domicilio, ubicado en el fraccionamiento “La Esmeralda”, en la ciudad de Oaxaca.

Desde su columna, “El zumbido del Moscardón”, Alejandro Leyva criticó los casos de nepotismo, corrupción y la relación de funcionarios estatales con la delincuencia organizada.

También se desempeñó como director de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión del Gobierno estatal, durante el sexenio de Alejandro Murat, cuando era integrante del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Hasta el corte de esta edición, la escena del crimen permanecía acordonada por elementos de la Policía Estatal y de la Agencia Estatal de Investigaciones.

Comunicado sobre el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva.

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