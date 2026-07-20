Feria de la Tlayuda 2026 en Oaxaca: fechas, lugar y más

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Feria de la Tlayuda 2026 en Oaxaca. Foto: Shutterstock

Autoridades de Oaxaca dieron a conocer que este mes de julio de 2026 se llevará a cabo la Feria de la Tlayuda en el estado, por lo que también informaron todos los detalles, como fechas y sede donde se realizará, para que todos los visitantes puedan asistir a este evento gastronómico.

Feria de la Tlayuda 2026

Fue a través de sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, que la Secretaría de Turismo del Estado de Oaxaca anunció que este mes de julio se realizará la famosa Feria de la Tlayuda 2026, donde cocineras y cocineros de la entidad podrán ofrecer este tradicional platillo oaxaqueño.

“¡Prepárate para disfrutar el sabor de Oaxaca!”, publicó en sus cuentas oficiales la dependencia de Turismo de Oaxaca, en donde también ofrecieron todos los detalles que deben conocer las personas que quieran asistir a este evento.

Fechas, horario y sede de la Feria de la Tlayuda

La Secretaría de Turismo de Oaxaca informa que la Feria de la Tlayuda se llevará a cabo del domingo 19 al lunes 27 de julio de 2026.

¿Dónde? Este evento gastronómico oaxaqueño se realizará en San Antonio de la Cal, justo en la Unidad Deportiva “El Polvorín”.

¿Y en qué horario estará abierta? Las y los visitantes que quieran probar el tradicional platillo podrán asistir a esta feria en un horario de las 9:00 a las 24:00 horas.

“No faltes y disfruta de una de las fiestas gastronómicas más esperadas de julio, mes de la Guelaguetza 2026”, también indicaron en un video publicado en redes sociales.

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