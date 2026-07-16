Histórico decomiso en Oaxaca: aseguran armas y una granada a célula criminal

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Histórico decomiso de armas en Costa Chica. Foto: FGE Oaxaca

Autoridades de Oaxaca dieron a conocer que llevaron a cabo un histórico decomiso de armas en el estado, justo en la región de la Costa Chica, donde también desarticularon a una célula delictiva en colaboración con dependencias de seguridad federales.

Realizan histórico decomiso de armas en Oaxaca

La Fiscalía General de Oaxaca dio a conocer que tras implementarse un despliegue táctico del Gabinete de Seguridad en la región de la Costa Chica, lograron desarticular a una célula criminal, pero también realizar un decomiso histórico de armas en el estado.

Al respecto, las autoridades oaxaqueñas agregaron que esto también se pudo hacer al trabajar en coordinación con las fuerzas de los tres niveles de Gobierno: Defensa Nacional, Marina Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, Agencia Estatal de Investigaciones y Policía Vial Estatal.

Desarticulan célula criminal

Sobre estos hechos, la Fiscalía de Oaxaca informó que durante las operaciones, lograron desarticular una célula criminal deteniendo a cinco personas identificadas así:

J. M. C. C. (originario de San José Manialtepec)

A. S. L. (originario de Acapulco)

D. M. C., alias “Muletas” (originario de Cacahuatepec)

D. A. M., alias “Teletubi”

K. S. R. (originario de Cacahuatepec)

El histórico decomiso de armas en Oaxaca

Las autoridades de Oaxaca explican que como parte de la desarticulación de la célula delictiva, realizaron un histórico decomiso de armas de alto poder, así como de equipo táctico.

“Como parte de la desarticulación de esta célula, el operativo conjunto logró el aseguramiento de un arsenal de alto poder y equipo táctico, mermando significativamente la capacidad de fuego de los grupos criminales en la zona”, señalaron.

El arsenal está compuesto por:

11 armas largas: seis fusiles AK-47, tres fusiles AR-15, un fusil M4 y una ametralladora Minimi

seis fusiles AK-47, tres fusiles AR-15, un fusil M4 y una ametralladora Minimi Tres armas cortas calibre 9 milímetros

calibre 9 milímetros Una granada

Cargadores y cartuchos útiles de distintos calibres

También indicaron que decomisaron equipo de uso táctico:

Siete cascos balísticos

Cinco chalecos balísticos (equipados con 10 placas)

Dos fornituras e insignias.

Artefactos metálicos conocidos como “ponchallantas”

“Las personas detenidas, así como el armamento y el equipo asegurado, serán puestos a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes”, informó por último la Fiscalía de Oaxaca.

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