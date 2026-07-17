Retiran vagones tras descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, mientras continúan las investigaciones

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Retiran vagones tras descarrilamiento. Foto: Uno TV

Este jueves, a casi 48 horas del descarrilamiento del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, continuaron las labores para retirar los vagones que se salieron de las vías en el tramo Salina Cruz-Coatzacoalcos, en Oaxaca. Aunque el Gobierno federal informó que la vía férrea opera con normalidad, en la zona del accidente aún no se observa circulación de trenes.

El incidente ocurrió la noche del martes en el kilómetro 230+800, donde al menos tres vagones descarrilaron. El punto del percance coincide con el sitio donde en diciembre pasado ocurrió otro accidente ferroviario del tren de pasajeros, que dejó 14 personas fallecidas y más de 100 lesionadas.

Continúan trabajos tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico

En el lugar permanecen equipos especializados realizando las maniobras para retirar los vagones y rehabilitar completamente el tramo afectado. Asimismo, la zona se encuentra bajo resguardo de elementos de la Secretaría de Marina (Semar), quienes mantienen restringido el acceso a medios de comunicación y personas ajenas a las labores.

De manera extraoficial, se informó que esta medida busca facilitar los peritajes para determinar las causas que provocaron el descarrilamiento.

Vecinos relatan cómo ocurrió el accidente

Pedro Ribera Alvarado, campesino de la comunidad de Chivela, explicó que escuchó el momento en que ocurrió el percance. Sin embargo, aseguró que no pudo acercarse al lugar debido al operativo de seguridad.

Llegando yo de trabajar cuando escuché el trancazo… nomás se escuchó un golpe donde se ladearon los vagones, pues son de esos grandotes.

El habitante también señaló que vive cerca de la zona donde ocurrió el accidente, pero aseguró que las autoridades no permiten el acceso mientras continúan los trabajos.

Aún no hay informe oficial sobre las causas

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer un informe técnico que explique qué originó el descarrilamiento ni cuándo concluirán las investigaciones.

Mientras tanto, la falta de operaciones ferroviarias en el sitio contrasta con la versión oficial de Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, que sostiene que la vía ya funciona con normalidad.

Las investigaciones continúan y se espera que, una vez concluyan los peritajes, las autoridades informen las causas del accidente y las acciones que se implementarán para evitar un nuevo descarrilamiento en esta zona.

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