Asesinan a expresidente municipal de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca

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Expresidente municipal. Foto: Gob. Municipal de San Juan Cacahuatepec 2022-2024.

Autoridades de Oaxaca dieron a conocer que la tarde de este lunes 13 de julio asesinaron al expresidente municipal de San Juan Cacahuatepec, por lo que aseguraron que ya investigan qué fue lo que ocurrió exactamente para dar con los presuntos responsables.

Reportan asesinato del expresidente municipal de San Juan Cacahuatepec

De acuerdo con información de la Fiscalía General de Oaxaca (FGE), este pasado lunes asesinaron a un hombre identificado con las iniciales P.M.B., quien era expresidente municipal de San Juan Cacahuatepec.

Según las primeras investigaciones de las autoridades, los hechos ocurrieron al interior de un establecimiento ferretero, actividad a la que se dedicaba actualmente la víctima, ubicado sobre la calle Ignacio Zaragoza de la misma localidad.

Sí, la dependencia oaxaqueña explica que una persona entró al local y realizó disparos de arma de fuego de manera directa contra el expresidente municipal de San Juan Cacahuatepec, provocando que perdiera la vida en el lugar.

Autoridades de Oaxaca comienzan investigaciones

Tras los hechos, la Fiscalía de Oaxaca desplegó a un equipo multidisciplinario de la Vicefiscalía Regional de la Costa para el procesamiento científico del lugar de los hechos y la recolección de indicios balísticos que conforman el trabajo pericial y ministerial que “fundamenta la carpeta de investigación y define la ruta para esclarecer el caso”.

Además, indicaron, el cuerpo del expresidente municipal de San Juan Cacahuatepec quedó a disposición para la práctica de la necropsia de ley.

Por otra parte, las autoridades estatales aseguraron que el Gabinete de Seguridad, en conjunto con la Fiscalía del Estado y las instituciones que forman parte de esta coordinación, desplegaron un operativo y labores de búsqueda en la zona para dar con quienes resulten responsables del asesinato.

“A partir de los trabajos ministeriales y periciales realizados en la región de la Costa, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) estableció las primeras líneas de investigación tras el homicidio de una persona del sexo masculino identificada como P. M. B., quien fue expresidente municipal de San Juan Cacahuatepec“, se lee en el comunicado que compartieron.

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