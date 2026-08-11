CNTE adelantará el comienzo del ciclo escolar 2026-2027 en Oaxaca

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CNTE en Oaxaca. Foto: José de Jesús Cortés

La dirigencia de la Sección 22 adherida a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), presentó su calendario escolar alternativo 2026-2027, que marca el comienzo del próximo ciclo escolar para el 24 de agosto, siete días antes de la fecha establecida por el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

¿Cuándo finaliza el ciclo escolar en Oaxaca?

También, el calendario alternativo que promueve la CNTE en Oaxaca desde hace 20 años, finaliza actividades escolares el 7 de julio, dos días antes de la fecha establecida por la SEP.

En conferencia de prensa, la secretaria general de la Sección 22, Yenni Pérez Martínez, señaló que el incumplimiento del ciclo escolar por movilizaciones sindicales, será responsabilidad de los gobiernos federal y estatal.

“El inicio del ciclo escolar para la Sección 22 es el 24 de agosto del presente año. Si el Gobierno en este ciclo escolar que estamos por iniciar responde a las demandas que ya hemos expuesto en las mesas con Gobierno estatal y Gobierno federal no habría necesidad entonces de salir a luchar a las calles”, Yenni Pérez Martínez, secretaria General de la Sección 22 del SNTE.

Diferencia entre ambos calendarios

Las diferencias entre ambos calendarios se centran básicamente en el comienzo y fin del próximo ciclo escolar, adaptándose a los periodos vacacionales de fin de año y Semana Santa.

La dirigente reiteró que en la reunión acordada con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para el próximo jueves, se abordarán como demandas irrenunciables la abrogación de la Reforma Educativa y la Ley del ISSSTE.

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