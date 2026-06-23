Atentan contra expresidente municipal de Miahuatlán, Oaxaca, y asesinan a su escolta

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Foto: Especial

La Fiscalía de Oaxaca confirmó esta noche un ataque armado contra el expresidente municipal de Miahuatlán, José Alberto Martínez Luna, en el que perdió la vida uno de sus escoltas y otro resultó herido.

De acuerdo con el boletín de la Fiscalía de Oaxaca, el atentado ocurrió sobre la carretera federal 175, a la altura del crucero de San Juan Bosco, en inmediaciones del municipio de Miahuatlán.

El expresidente Martínez Luna y un escolta más, fueron trasladados a un centro hospitalario donde reciben atención médica. La Fiscalía precisó en el comunicado que sus lesiones no ponen en riesgo la vida de ambos.

En el lugar se activó un operativo de búsqueda y se trasladaron peritos de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía de Oaxaca, para determinar la identidad de los responsables.

Apenas el pasado 13 de junio, fue asesinado en un ataque armado el presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Oaxaca, Joel Ángel Bravo Martínez.

También, hace un año, el 15 de junio de 2025, fue asesinada también en su municipio la presidenta municipal de San Mateo Piñas, Lilia Gema García Soto, mientras que Román Ruiz Bohórquez, presidente municipal de Candelaria Loxicha, fue asesinado también a balazos en su domicilio el 15 de octubre de 2024

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