¡Cae por fraude! Mecánico se quedó con un auto que debía reparar desde 2020

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Mecánico se queda con auto desde 2020 y lo acusan de fraude. Foto: FGE Oaxaca

Autoridades del estado de Oaxaca dieron a conocer la detención de un mecánico acusado de fraude, pues un cliente le dejó su auto para que lo arreglara, pero se lo quedó desde 2020.

Detienen a mecánico que se quedó con auto desde 2020

La Fiscalía General de Oaxaca informó que ejecutó una orden de aprehensión contra un hombre identificado con las iniciales V.A.G.M., quien trabaja como mecánico y que está acusado por el delito de fraude en la región de la Costa, pues aseguran que se quedó con un auto desde 2020.

De acuerdo con la denuncia del expediente penal, los hechos ocurrieron hace seis años, cuando la víctima compró un vehículo que resultó con algunas fallas mecánicas, por lo que lo llevó a un taller propiedad del detenido, quien supuestamente lo revisaría y repararía.

Sin embargo, el mecánico retuvo el auto desde 2020 en su establecimiento, sin devolverlo en ningún momento a su dueño.

“Tras tomar conocimiento del caso, la FGEO inició las indagatorias correspondientes a través de la Vicefiscalía Regional de la Costa, instancia que reunió los datos de prueba necesarios para obtener una orden de aprehensión en contra de V.A.G.M”, indicaron las autoridades.

¿Cómo detuvieron al mecánico acusado de fraude en Oaxaca?

Según las autoridades oaxaqueñas, después de reunir pruebas y conseguir la orden de aprehensión, llevaron a cabo un operativo encabezado por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Policía Vial Estatal, y lo detuvieron cuando el mecánico se encontraba en el municipio de Santa María Huatulco, Oaxaca.

Tras su captura, lo pusieron a disposición de la autoridad ministerial competente, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho.

“La Fiscalía de Oaxaca reiteró su compromiso de realizar investigaciones sólidas y apegadas a derecho para garantizar el acceso a la justicia y combatir los delitos patrimoniales en todas las regiones de la entidad”, se lee por último en el comunicado de la Fiscalía de Oaxaca.

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