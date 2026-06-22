Desfogue controlado causa alarma por supuesta explosión en refinería de Salina Cruz

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Foto: Cuartoscuro

La noche de este domingo, la refinería Antonio Dovalí Jaime de Salina Cruz, Oaxaca, reportó un incremento en la intensidad de las flamas del quemador de piso, lo que pudo apreciarse en distintos puntos de la ciudad.

De manera oficial, se informó que podría tratarse de un desfogue controlado realizado como parte de los procedimientos normales de operación de la refinería.

Una vez más se registra explosión en refinería de Salina Cruz, en medio de una contingencia ambiental que vive la ciudad por 5 derrames de combustóleo.@JPSolisM @lopezdoriga @LuisCardenasMx @karlaiberia @AztecaNoticias @UnoNoticias pic.twitter.com/PfRCTcmJEB — Rusvel Rasgado López (@rasgadorusvel) June 22, 2026

La Planta Catalitika se encontraba trabajando bajo carga, situación que provocó que parte del gas generado durante el proceso fuera canalizado hacia el quemador de piso, ocasionando que la flama aumentara temporalmente y fuera visible a mayor distancia.

La presencia de fuego en el interior de la refinería generó preocupación en los vecinos de las colonias cercanas, en medio de una contingencia ambiental que vive el municipio por cinco derrames de hidrocarburos en Salina Cruz.

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