Pemex controla fuga de combustóleo en ducto de Salina Cruz, Oaxaca

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Pemex controla fuga de combustóleo en Oaxaca. Foto: Gobierno de Salina Cruz

Recientemente, Petróleos Mexicanos (Pemex) dio a conocer que su personal logró reparar una fuga de combustóleo que se presentó en la localidad de Salina Cruz, en el estado de Oaxaca.

Personal de Pemex repara fuga en Salina Cruz, Oaxaca

A través de un comunicado de prensa, compartido en sus redes sociales oficiales, como en su cuenta de X, Pemex dio a conocer que su personal logró reparar una fuga de combustóleo en Oaxaca, justo en Salina Cruz, en la región del Istmo de Tehuantepec.

Al respecto, la paraestatal explicó que se trató de una pérdida de contención de combustóleo que se presentó en el kilómetro 2+500 de un ducto de 16 pulgadas, en el tramo Refinería-Terminal Marítima, a la altura de la colonia Aviación en Salina Cruz, Oaxaca.

Recogieron el material que se derramó y lo trasladaron a la refinería

Sobre la reparación de la fuga, Petróleos Mexicanos agregó que su personal especializado llegó al lugar para controlar la fuga de combustóleo, identificando primero el punto de filtración para eliminarlo y luego llevar a cabo la recolección del material expuesto para trasladarlo a la refinería de Salina Cruz, “para su manejo conforme a los procedimientos establecidos”.

“Estas labores se realizaron en coordinación con las instancias de seguridad y atención a emergencias, entre ellas el Cuerpo de Bomberos y la Coordinación de Protección Civil del Ayuntamiento”, se lee en el comunicado oficial.

Por último, Pemex aseguró que mantendrán una vigilancia permanente en la zona para preservar las condiciones de seguridad y el resguardo del perímetro. Además, pidieron a la población atender las indicaciones de las autoridades competentes.

🔖 Tarjeta Informativa | Controla Pemex fuga de combustóleo en ducto en Salina Cruz, Oaxaca

🔗 https://t.co/KhRQ5KK83o pic.twitter.com/U0tdEso0fh — Petróleos Mexicanos (@Pemex) June 22, 2026

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