Bandera roja: alertan por mar de fondo en playas de Oaxaca

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Alerta por mar de fondo en playas de Oaxaca. Foto: Cuartoscuro

Autoridades de Oaxaca alertan por un fenómeno de mar de fondo en las playas del estado, por lo que prevén olas bastante altas, además de fuertes corrientes. También, por esta razón, dieron una serie de recomendaciones para los habitantes y turistas.

Alerta por mar de fondo en Oaxaca

Fue la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos la que dio a conocer, a través de un comunicado oficial, que a partir del pasado lunes 22 de junio se presenta un evento de mar de fondo a lo largo del litoral de Oaxaca.

Por esta razón, prevén oleaje elevado y la presencia de fuertes corrientes de resaca en zonas de playa desde el municipio de Pinotepa Nacional hasta San Mateo del Mar.

“Este fenómeno provocará oleaje elevado y la presencia de fuertes corrientes de resaca en zonas de playa, condiciones que representan riesgo para bañistas, prestadores de servicios turísticos, pescadores y embarcaciones menores”, indican las autoridades oaxaqueñas.

Recomendaciones por mar de fondo en playas oaxaqueñas

Por este fenómeno de mar de fondo, las autoridades de Protección Civil de Oaxaca piden a la población y a visitantes extremar precauciones y respetar las recomendaciones de las autoridades.

Entre las principales medidas preventivas se recomiendan las siguientes:

Evitar nadar en playas con oleaje elevado o corrientes de arrastre

Mantener vigilancia permanente sobre niñas, niños y adultos mayores

No realizar actividades recreativas o deportivas en el mar cuando las condiciones sean adversas

Atender las indicaciones de salvavidas y autoridades locales

Asegurar embarcaciones menores y equipo instalado en la zona de playa

“La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos mantiene monitoreo permanente de este fenómeno y continuará informando oportunamente sobre su evolución a través de los canales oficiales”, indican por último las autoridades de Protección Civil oaxaqueñas.

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