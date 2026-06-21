Dos derrames más en ductos de Pemex movilizan a autoridades en Salina Cruz, Oaxaca

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Dos nuevos derrames de hidrocarburo en Salina Cruz. Foto: UnoTV..

Dos nuevos derrames de hidrocarburo, relacionados con ductos de Pemex en Salina Cruz, Oaxaca, fueron reportados entre la noche del sábado y la mañana de este domingo. Con estos incidentes, suman cinco fugas de combustible registradas en la ciudad en menos de dos semanas, de acuerdo con información de autoridades municipales.

Los dos eventos son atendidos por personal de Petróleos Mexicanos (Pemex), elementos de Protección Civil y cuerpos de Bomberos, quienes realizan labores de control y mitigación en las zonas afectadas.

Derrames de hidrocarburo en Salina Cruz movilizan a autoridades

El gobierno municipal informó que una de las fugas ocurrió durante la noche del sábado en la colonia Aviación. Según el reporte oficial, el derrame afectó aproximadamente 300 metros cuadrados.

Tras detectarse la fuga, las autoridades implementaron un operativo para acordonar el área con el objetivo de prevenir riesgos y proteger a la población cercana al sitio.

Las acciones de atención incluyen la supervisión de la zona, así como trabajos para contener el hidrocarburo derramado y evitar una mayor afectación en el entorno.

Fugas de combustible en ductos de Pemex continúan en Oaxaca

La Dirección de Ecología del Ayuntamiento de Salina Cruz reportó además una segunda fuga durante la mañana de este domingo. El incidente también es atendido por personal especializado y autoridades de los tres niveles involucrados en la respuesta a emergencias relacionadas con hidrocarburos.

De acuerdo con los registros municipales, los eventos recientes se suman a otros incidentes reportados en la ciudad durante las últimas semanas.

Las autoridades municipales señalaron que desde 2022 se han contabilizado 61 fugas de hidrocarburos en Salina Cruz. Los reportes incluyen distintos incidentes relacionados con la infraestructura de transporte y manejo de combustibles en esta zona del estado de Oaxaca.

Hasta el momento, las autoridades continúan con las labores de atención en ambos puntos donde se registraron los derrames, mientras se mantiene el monitoreo de las áreas afectadas y las medidas preventivas para la población.

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