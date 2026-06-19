Plantón de la CNTE cumple un mes; comercio en Oaxaca reporta pérdidas de 100 mdp diarios

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Foto: José de Jesús Cortés

Al cumplirse un mes del plantón de la Sección 22 adherida a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que abarca más de 50 calles de la ciudad de Oaxaca, entre estas el andador turístico, empresarios del centro de la capital oaxaqueña, reportan pérdidas de 100 millones de pesos (mdp) diarios.

Como medida desesperada comerciantes afectados por el plantón, colocaron lonas en los accesos al centro que se encuentra tomado por la CNTE.

Son al menos una decena de lonas en las cuales se lee:

“Maestro: Exigir tus derechos no te da derecho a destruir nuestra economía”..

Francisco Jorge Sánchez es integrante de la mesa directiva de Comerciantes Establecidos de Oaxaca Antequera, que agrupa a más de 360 agremiados…

“Cien millones de pesos, multiplique por cuatro semanas, es decir por un mes 30, 30 días más o menos que estamos ahorita en la cuarta semana, pero vamos a pensar, 25 días por 100 millones de pesos, 2 mil 500 millones de pesos”, Francisco Jorge Sánchez, representante de Comerciantes Establecidos de Antequera Oaxaca.

Por estas pérdidas millonarias solicitaron al gobierno municipal a quien le rinden el pago de impuestos, formule un plan emergente que al menos les permita obtener descuentos en los pagos de contribuciones fiscales.

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