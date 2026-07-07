Caída de rayos alcanza a dos turistas en Oaxaca

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Turistas fueron alcanzados por rayos en Oaxaca. Foto: Municipio San Pedro Mixtepec.

En Oaxaca dieron atención médica a dos turistas que fueron alcanzados por rayos en el municipio de San Pedro Mixtepec. De acuerdo con las autoridades estatales, las personas fueron atendidas por personal de Protección Civil.

Turistas fueron alcanzados por rayos en Oaxaca

A través de sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, el Gobierno municipal de San Pedro Mixtepec de Oaxaca informó que atendieron a dos turistas que fueron alcanzados por rayos.

Sobre este incidente, las autoridades locales indicaron que personal de Protección Civil y Bomberos de San Pedro Mixtepec atendieron a las dos personas durante la tormenta eléctrica que se registró este lunes 6 de julio.

¿Qué se sabe sobre este accidente?

De acuerdo con las autoridades locales, el incidente ocurrió en Playa Bacocho, donde brindaron atención prehospitalaria a dos turistas originarios de Chihuahua y Tijuana, quienes resultaron afectados por la tensión de paso tras la caída de un rayo en la zona en la que se encontraban.

“Afortunadamente, no presentaron lesiones de gravedad y, después de ser valorados, los turistas fueron trasladados por el personal de Protección Civil hasta el hotel donde se encuentran hospedados”, agregaron.

También un rayo cayó sobre una palmera

También las autoridades municipales de San Pedro Mixtepec reportaron que tras atender a los dos turistas, un rayó cayó en una palmera ubicada en la colonia Granjas del Pescador, la cual comenzó a incendiarse.

Bomberos sofocaron el fuego y llevaron a cabo labores de enfriamiento hasta que controlaron por completo el siniestro.

“Ante la presencia de tormentas eléctricas, exhortamos a la población a evitar playas y espacios abiertos, así como resguardarse bajo árboles o cerca de palmeras. La prevención y la atención oportuna son fundamentales para proteger la vida.”, finalizaron.

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