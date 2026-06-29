Maestros irrumpen en conferencia del gobernador de Oaxaca

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Maestros interrumpen conferencia de gobernador de Oaxaca Foto: José de Jesús Cortés

Maestros de la Sección 22 del nivel de Educación Física y adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) irrumpieron en la conferencia matutina del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, para exigir una mesa de negociación que permita regularizar sus salarios.

La conferencia se desarrollaba en el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca y así fue suspendida por el gobernador: “Vamos a parar”, dijo a los reporteros.

Inmediatamente, la conferencia fue suspendida y los funcionarios, encabezados por el gobernador, abandonaron rápidamente el foro para encerrarse en uno de los salones contiguos, pensando que podría darse alguna agresión por parte de los maestros.

La conferencia fue tomada por los docentes, quienes expusieron sus peticiones:

“La conferencia mañanera se convierte en una conferencia del pueblo, del magisterio, para que se cumplan los acuerdos”, dijo el dirigente de Educación Física de la Sección 22.

Asimismo, la mañana de este lunes, los maestros de Educación Física instalaron un plantón frente al Palacio de Gobierno para exigir la intervención de los Gobiernos federal y estatal.

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