Constantes apagones dejan a oscuras a Tehuantepec, Oaxaca

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Tehuantepec, Oaxaca. Foto: José de Jesús Cortes

Decenas de colonias y barrios del municipio de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, pasaron la noche a oscuras debido a una serie de apagones que comenzaron desde la tarde de ayer.

Los apagones comenzaron desde las 6 de la tarde de este lunes y se extendieron hasta el amanecer de hoy. La ciudad de Tehuantepec permaneció en penumbras y sólo eran visibles las luces de los vehículos.

Sólo en pocas casas o cajeros automáticos de sucursales bancarias tenían luz generada por plantas generadoras de energía.

El corte de luz afecta principalmente a los habitantes que padecen las altas temperaturas y como consecuencia la descomposición de los alimentos y medicinas.

Los apagones han sido recurrentes y se incrementaron durante junio…

“Mucha gente está afuera de su casa otros acá esperando a que la luz regrese, ¿pero pasa seguido aquí en Tehuantepec? Sí, seguido, seguido, ahorita pues con la inseguridad nos puede pasar algo, aquí estamos mejor quietecitos sentados, en la casa no hay luz, todo ahí en San Jerónimo no hay luz”, señaló Sofía, habitante de Tehuantepec.

Entre los barrios afectados se encuentran:

Vizhana

San Sebastián

San Jerónimo

Y al menos una decena de colonias y agencias municipales de Tehuantepec.

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