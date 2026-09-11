Héctor Márquez sobrevivió comiendo tortugas y tomando agua de lluvia casi una semana en altamar

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Lo que comenzó como una jornada para pescar pez vela terminó en una lucha por sobrevivir para Héctor Márquez Martínez, conocido como “Chico Nuca”, quien salió de Puerto Ángel, Oaxaca, pero perdió el rumbo debido al mal tiempo.

El pescador permaneció casi una semana solo y a la deriva en el océano. Durante esos días tomó agua de lluvia y aseguró que se alimentó de tortugas marinas para mantenerse con vida, hasta que finalmente fue localizado a cientos de kilómetros de la costa.

Márquez Martínez relató que logró juntar entre cinco y seis litros de agua de lluvia y que durante varios días comió tortuga.

“Estuve tomando agua de lluvia, estuve comiendo tortuga”, relató el pescador al recordar los días que pasó sin poder regresar a tierra.

Durante su travesía, un pato se acercó a su embarcación y se convirtió en su compañía. Márquez contó que incluso habló con el animal y le pidió que permaneciera junto a él, aunque también pensó que tendría que comerlo si se terminaban sus alimentos.

Embarcación le dio comida, agua y bengalas

Cuando parecía que sus recursos se agotaban, apareció una embarcación con bandera de Panamá. La tripulación no pudo llevarlo consigo, pero le proporcionó agua, comida y bengalas para que pudiera llamar la atención de quienes estuvieran en condiciones de rescatarlo.

Las bengalas fueron clave cuando Márquez detectó una aeronave sobre su posición. El pescador lanzó las señales y logró ser visto. Según su relato, la aeronave permaneció dando vueltas sobre él mientras se enviaban sus coordenadas.

Armada de México rescata a pescador a 481 kilómetros de Huatulco

El buque de la Armada de México ARM “Monte Albán” localizó la embarcación de Héctor aproximadamente a 481 kilómetros al sur de Huatulco, equivalentes a unas 260 millas náuticas mar adentro.

Tras el rescate, el pescador fue trasladado a Salina Cruz, Oaxaca, donde arribó la noche del martes sano y salvo. Después de días de incertidumbre, “Chico Nuca” pudo reencontrarse con su familia.

Su padre, Héctor Márquez Reyes, recordó la emoción que sintió cuando recibió la noticia de que su hijo había sido encontrado.

“Ya encontraron a nuestro hijo”, recordó sobre el momento en que su familia supo del rescate.

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