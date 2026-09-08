Dos hombres son vinculados a proceso por violencia política contra alcaldesa de Santiago Choápam

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Violencia política contra alcaldesa de Santiago Choápam. Foto: FGE Oaxaca

Autoridades del estado de Oaxaca dieron a conocer que vincularon a proceso a dos hombres acusados del delito de violencia política en contra de la alcaldesa de Santiago Choápam. Al respecto, indicaron que estos hechos ocurrieron durante el mes de junio de este 2026.

Procesan a dos hombres por violencia política en contra de la alcaldesa de Santiago Choámpam

La Fiscalía General de Oaxaca informó que vincularon a proceso a dos hombres identificados como A.B.C. y J.M.M., quienes se desempeñaban como regidor de Hacienda y síndico municipal de Santiago Choápam, respectivamente, por su probable responsabilidad en el delito de violencia política agravada contra las mujeres en razón de género, cometido contra la alcaldesa de esa localidad de la región de la Cuenca.

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, los hechos ocurrieron en junio de 2026, cuando la presidenta municipal estaba en la cancha municipal de la agencia de Santo Domingo Latani, perteneciente a Santiago Choápam, donde se organizaba una reunión con integrantes de la comunidad, así como con autoridades municipales y comunitarias.

¿Por qué la alcaldesa fue víctima de violencia política?

En este evento, explican las autoridades oaxaqueñas, la alcaldesa de Santiago Choápam habría sido desacreditada en el ejercicio de sus funciones y posteriormente habría sido objeto de amenazas e intimidación.

Además, presuntamente, fue retenida contra su voluntad y obligada a firmar un acta con la que pretendían forzar su renuncia al cargo y desconocerla como autoridad municipal.

“Desde que tuvo conocimiento de estos hechos, la FGEO inició las investigaciones correspondientes a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales bajo perspectiva de género, al considerar que las agresiones dirigidas contra mujeres que ejercen cargos públicos representan una manifestación de violencia que busca limitar, menoscabar o impedir el ejercicio pleno de sus derechos político-electorales”, se lee en el comunicado de la Fiscalía de Oaxaca.

Los suspenden también de sus cargos

La Fiscalía de Oaxaca informó que el juez de la causa, tras evaluar las pruebas presentadas, determinó vincular a proceso a los dos hombres por el delito de violencia política agravada contra las mujeres en razón de género.

Pero también, al desempeñarse como regidor de Hacienda y síndico municipal, las autoridades solicitaron como medida cautelar la suspensión temporal en el ejercicio de sus cargos.

Por último, la Fiscalía de Oaxaca dijo que ninguna mujer debe enfrentar amenazas, intimidación o cualquier otra forma de violencia por ejercer un cargo de representación popular, por lo que reiteraron su compromiso de continuar investigando estos hechos y llevar ante los tribunales los casos en los que se pretenda vulnerar los derechos político-electorales de las mujeres.

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