Ejecutan a excandidata a la alcaldía de Matías Romero, Oaxaca, y dos personas más

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Foto: Getty Images/Ilustrativa

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmó que tres personas fueron asesinadas a balazos la tarde de este martes en la comunidad de Paso Guayabo, perteneciente al municipio de Matías Romero, en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, entre ellas Amy Navarrete, excandidata del Partido Verde a la presidencia municipal.

Otro de los fallecidos fue identificado con las iniciales F.M.M., mientras que la tercera víctima masculina permanece, hasta el momento, en calidad de desconocida.

Amy Navarrete participaba en las festividades en honor a la Virgen de la Natividad, celebración tradicional de la comunidad de Paso Guayabo, cuando fue atacada por sujetos armados.

Tras la agresión, corporaciones de seguridad desplegaron un operativo en la zona, pero hasta el momento no se han reportado personas detenidas relacionadas con estos hechos.

Asimismo, la Fiscalía de Oaxaca informó que desplegó las primeras acciones ministeriales y actos de investigación, a través de la Vicefiscalía Regional del Istmo de Tehuantepec, tras la agresión con arma de fuego.

De acuerdo con los datos preliminares, un individuo habría realizado las detonaciones de manera directa contra las víctimas.

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