Oaxaca celebra sus Fiestas Patrias con la primera Carrera de Panzones

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En Oaxaca se organizó la primera Carrera de Panzones. Foto: Uno TV

Como parte de los festejos patrios en Oaxaca, 11 personas participaron en la primera Carrera de Panzones realizada en la Villa de Etla, donde el único requisito para competir fue tener un abdomen superior a los 120 centímetros.

Los participantes se reunieron para enfrentar un recorrido de 400 metros que inició durante las celebraciones patrias y terminó en la explanada principal de la Villa de Etla.

Así fue la Carrera de Panzones en Oaxaca

Antes de comenzar, los organizadores midieron el abdomen de cada participante para confirmar que cumpliera con el requisito establecido.

Durante el registro se escucharon mediciones que superaron los 120 centímetros. Uno de los competidores, por ejemplo, registró 130 centímetros de abdomen.

Después llegó el momento de correr. Los 11 participantes recorrieron los 400 metros hasta llegar a la explanada principal, donde autoridades municipales los esperaban.

Al terminar, los corredores recibieron agua para recuperar fuerzas mientras esperaban la llegada del resto de los participantes, quienes tardaron más tiempo en completar el recorrido.

La carrera contó con la supervisión de los servicios médicos de Villa de Etla, preparados para atender cualquier posible contingencia durante la competencia.

¿Cuánto ganó el ganador de la Carrera de Panzones?

Después de que todos los participantes cruzaron la meta, se realizó la premiación de los tres primeros lugares.

Los premios fueron distribuidos de la siguiente manera:

Primer lugar: mil 500 pesos.

mil 500 pesos. Segundo lugar: 800 pesos.

800 pesos. Tercer lugar: 400 pesos.

El ganador fue Enrique, quien participó con el número 128 y consiguió el primer lugar de esta primera edición.

Tras concluir la carrera, el ganador reconoció que la competencia estuvo pareja y aprovechó para hablar sobre la importancia de cuidar la alimentación y mantenerse hidratado.

Buscan repetir la carrera cada año

La Carrera de Panzones formó parte de las actividades organizadas por los festejos patrios en la Villa de Etla.

Luego de esta primera edición, el objetivo de los organizadores es que la competencia se realice cada año como parte de las celebraciones en esta comunidad de Oaxaca.

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