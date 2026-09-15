Alertan por falsas certificaciones de preparatoria en Oaxaca

GENERANDO AUDIO...

Alertan por falsas certificaciones de preparatoria. Foto: SEP Oaxaca

En Oaxaca, autoridades estatales lanzaron una alerta por supuestas falsas certificaciones de preparatoria abierta que se ofrecen a través de páginas de internet no oficiales. Por esta razón, piden no dar datos personales ni realizar pagos a quienes ofrezcan este tipo de servicios.

Advierten por falsas certificaciones de preparatoria abierta en Oaxaca

La Secretaría de Educación Pública de Oaxaca lanzó una alerta a través de sus redes sociales oficiales, en la que advierten por falsas certificaciones de preparatoria abierta.

Al respecto, las autoridades indicaron que detectaron algunos sitios de internet no oficiales en los que se ofrecen servicios de validación de certificados de Preparatoria Abierta.

Señalan que estas páginas no corresponden a los mecanismos institucionales establecidos por la Secretaría de Educación Pública de Oaxaca.

Piden no dar datos personales ni realizar pagos

Las autoridades de Oaxaca piden a estudiantes, madres y padres de familia, así como a instituciones educativas, empleadores y ciudadanía en general no dar información personal ni realizar pagos a través de estos sitios de internet o ante personas que ofrezcan servicios de validación por medios no autorizados.

“La validación de certificados debe realizarse directamente ante la SEP Oaxaca y mediante los procedimientos institucionales establecidos”, explican.

¿Dónde se pueden hacer trámites de Preparatoria Abierta en Oaxaca?

La Secretaría de Educación Pública de Oaxaca recuerda que para llevar a cabo trámites o conseguir información sobre Preparatoria Abierta, los interesados pueden acudir a la Unidad de Preparatoria Abierta, ubicada en calzada Porfirio Díaz número 803, colonia Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, de lunes a viernes, de las 9:00 a las 15:00 horas.

“La Secretaría hace un llamado a la población a mantenerse informada y verificar cualquier trámite directamente con las autoridades educativas”, indican por último.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.