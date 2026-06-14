Choque de vagonetas deja 9 muertos y 12 heridos en la autopista Oaxaca-México

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Foto: Guardia Nacional

Como consecuencia del choque entre dos vagonetas de pasajeros ocurrido en el kilómetro 196 de la autopista Oaxaca – México, el gobierno de Oaxaca informó que fueron nueve las personas que perdieron la vida y al menos 12 resultaron lesionadas y trasladadas por los servicios de emergencias a hospitales de la capital oaxaqueña.

El accidente ocurrió al medio día de este sábado cuando ambas unidades chocaron de frente en inmediaciones del tramo Huitzo – Nochixtlán, a unos 50 kilómetros de la ciudad de Oaxaca.

De las nueve víctimas mortales del percance, Protección Civil de Oaxaca informó que 7 de ellas fallecieron en el lugar y dos más cuando recibían atención en el hospital civil de Oaxaca.

La autopista permaneció cerrada por más de cuatro horas, debido a los trabajos de rescate a cargo de ambulancias de Caminos y Puentes Federales y de los peritos de la Fiscalía de Oaxaca. Por la magnitud del accidente, los Servicios de Salud activaron la red de servicios hospitalarios para atender la contingencia.

Hasta el momento, la Fiscalía de Oaxaca no ha informado el resultado de los peritajes, que determine cuál de los dos conductores tuvo la responsabilidad inicial que ocasionó el accidente.

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