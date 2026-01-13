GENERANDO AUDIO...

Tractocamión vuelca en el Arco Norte. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Un accidente se registró durante la madrugada de este martes en la autopista Arco Norte, a la altura del kilómetro 225, con dirección a Atlacomulco, en el tramo Autopista México-Puebla, cerca de la caseta Texmelucan, con lo que la circulación permanece cerrada.

Accidente Arco Norte: qué ocurrió en el kilómetro 225

El siniestro ocurrió cuando un tractocamión que transportaba doble caja volcó sobre la carpeta asfáltica. Durante la volcadura, una de las cajas se desprendió e impactó de manera directa contra un vehículo particular tipo Nissan Sentra. Como resultado del choque, uno de los ocupantes del Sentra perdió la vida en el lugar de los hechos, mientras que el conductor del vehículo resultó con lesiones.

Cierre de la autopista Arco Norte y afectaciones viales

Tras el accidente en Arco Norte, autoridades implementaron el cierre total de la circulación para permitir las labores de atención y retiro de las unidades involucradas. Automovilistas que transitaban por el tramo Texmelucan-Atlacomulco fueron exhortados a extremar precauciones y utilizar rutas alternas.

Atención de emergencias tras volcadura de tractocamión

Al lugar del accidente, en la autopista Arco Norte, acudieron cuerpos de emergencia, servicios médicos y elementos de seguridad.

