Ciudadanos bloquean estación de bomberos de Juchitán y retienen a funcionarios

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Bloquean estación de bomberos de Juchitán. Foto: Rusvel Rasgado

La destitución de Francisco Vásquez Jiménez, director de la estación de bomberos de Juchitán, Oaxaca, provocó una protesta de elementos de la corporación y una movilización de ciudadanos, empresarios y profesionistas que exigieron a las autoridades estatales frenar su despido.

Bloquean estación de bomberos de Juchitán por destitución de director

Empresarios, profesionistas y habitantes de Juchitán acudieron a la estación de bomberos local para manifestarse y expresar su respaldo al director, así como para exigir a las autoridades que se mantenga la actual estructura de trabajo.

Además, los ciudadanos retuvieron a siete funcionarios provenientes de la ciudad de Oaxaca dentro de las instalaciones, mientras esperan la intervención de las autoridades estatales.

La estación de bomberos de Juchitán permanece cerrada debido a la protesta y los funcionarios continúan retenidos.

Bomberos de Juchitán agradecen apoyo de ciudadanos

Los bomberos de Juchitán comenzaron su labor como voluntarios hace 20 años y desde hace 12 años se incorporaron a la Dirección de Bomberos de Oaxaca.

Durante este periodo, la estación ha recurrido a la gestión y al apoyo de ciudadanos y autoridades municipales para conseguir equipo y mejorar sus condiciones de operación. También se han realizado colectas ciudadanas para recaudar fondos destinados al equipamiento de los bomberos.

Francisco Vásquez Jiménez confirmó la notificación de su baja de la corporación y aseguró que continuará como bombero voluntario.

“Les devuelvo su playera y su pantalón y soy bombero voluntario orgullosamente con mucho amor a mi ciudad”, declaró.

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