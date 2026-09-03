¡Pánico en pleno vuelo! Explota batería de pasajero en avión de Oaxaca a CDMX

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Batería explota en pleno vuelo en avión de Oaxaca a CDMX. Foto: Pexels

En redes sociales se comparte un video en el que se puede observar el momento justo en que la batería externa de un pasajero explota en pleno vuelo, en un avión que viajaba del estado de Oaxaca a la Ciudad de México (CDMX), provocando pánico entre algunos de los usuarios.

Batería explota en pleno vuelo de Oaxaca a la CDMX

Usuarios y medios locales comparten un video con el que se captó el momento en que una batería de litio explotó en pleno vuelo de Oaxaca a la CDMX, provocando un conato de incendio, pero también pánico entre algunos de los pasajeros que viajaban abordo de la aeronave.

En la grabación de menos de un minuto se ve que dentro del avión hay humo y algunos pasajeros se ponen de pie, a la vez que personal de la tripulación intenta mantener la calma y atender el incidente.

🚨✈️ ¡Pánico en pleno vuelo!



Una batería de litio habría provocado un conato de incendio dentro de un avión de Aeroméxico que tenía como destino la Ciudad de México.



De acuerdo con los primeros reportes, la situación generó momentos de tensión entre los pasajeros, mientras la… pic.twitter.com/oYxYLxSuST — Imagen_Oaxaca (@Imagen_Oax) September 2, 2026

Activan protocolo contra incendios por explosión de batería

De acuerdo con reportes en redes sociales, por la explosión de la batería externa, la tripulación del avión tuvo que activar un protocolo contra incendios en pleno vuelo, este pasado miércoles 2 de septiembre de 2026.

Según la información que se comparte, el vuelo era de Aeroméxico, aerolínea que inició inmediatamente los protocolos de seguridad necesarios en este tipo de situaciones para controlar el accidente.

Afortunadamente, tras la explosión de la batería externa de litio, no se registraron personas lesionadas, por lo que no hubo necesidad de que se brindaran primeros auxilios, además de que la aeronave aterrizó sin ningún problema en la Ciudad de México.

Al final, la batería se entregó a las autoridades para un mayor análisis; sin embargo, hasta el momento no han dado mayor información que la que se comparte en redes sociales.

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