CNTE mantiene toma de Pemex; decenas de gasolineras se quedan sin gasolina en Oaxaca

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Protestas de la CNTE en Oaxaca. Foto: José de Jesús Cortés

Maestros de la Sección 22, adherida a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), mantienen tomada la Terminal de Abastecimiento y Distribución de Pemex de Santa María del Tule, que abastece a gasolineras de la ciudad de Oaxaca y, al menos, una veintena de municipios de la región central del estado.

Compras de pánico por posible desabasto de gasolina en Oaxaca

La movilización generó estrés en la ciudadanía y desde la noche de este martes se registraron compras de pánico en gasolineras de la ciudad de Oaxaca y municipios conurbados como:

Xoxocotlán

Santa Lucía del Camino

Etla

Tlalixtac de Cabrera

Aunque en menor cantidad, las filas para llenar los tanques y bidones de reserva, continuaron durante la mañana y tarde de este miércoles.

“Estamos preocupados por lo que nosotros del diario cargamos gasolina y estamos sobre lo del día, entonces son las necesidades de uno. Vamos a llenar el tanquecito ahorita para ver si nos aguanta hasta mañana”, expresó un taxista

Pero las compras emergentes ocasionaron que, desde esta mañana, decenas de gasolineras se quedaran sin combustible.

La CNTE se retiró por unas 5 horas de la planta de Pemex para llevar a cabo el relevo de maestros y permitió el flujo de pipas dentro de la terminal, sin embargo, la toma se reanudó de forma permanente después de las 10 de la mañana.

De acuerdo con reportes extraoficiales de trabajadores de la terminal de reparto, para evitar que el desabasto se intensifique, empezó como medida emergente el reparto de gasolina desde Tehuacán, Puebla y Salina Cruz para abastecer a la capital oaxaqueña.

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