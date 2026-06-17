Rescatan a 14 perros y gatos víctimas de maltrato en Oaxaca; tres tenían sarna

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Rescatan a 14 perros y gatos que sufrían maltrato. Foto: FGE Oaxaca

La Fiscalía General de Oaxaca dio a conocer que su personal logró rescatar a 14 perros y gatos que sufrían maltrato y que vivían en condiciones de insalubridad dentro de una casa ubicada en la capital del estado.

14 perros y gatos que sufrían maltrato son rescatados en Oaxaca

De acuerdo con las autoridades oaxaqueñas, fue la Unidad Operativa de Rescate Animal, dependiente de la Vicefiscalía Regional de los Valles Centrales, la que logró rescatar y asegurar a 11 perros y tres gatos que se encontraban en condiciones de maltrato e insalubridad dentro de un domicilio ubicado en el municipio de Oaxaca de Juárez.

Esta operación de rescate se llevó a cabo luego de que se presentaran denuncias ciudadanas a través de redes sociales, principalmente en Facebook, donde se señalaba el abandono que sufrían las mascotas en una casa localizada en la calle 16, andador C, de la colonia Morelos.

“En atención a este reporte, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), en conjunto con el Agente del Ministerio Público, personal pericial y autoridades del Ayuntamiento capitalino se trasladaron al inmueble para realizar una inspección. Al arribar al lugar, el equipo multidisciplinario confirmó la presencia de los animales de compañía“, señalaron las autoridades.

Tres perros fueron diagnosticados con sarna

Las autoridades de Oaxaca aseguran que al llegar al lugar se percataron que los perros y gatos sí tenían alimento, pero que el espacio en el que se encontraban presentaba condiciones de extrema insalubridad y acumulación de basura, “configurando una situación de maltrato animal”. Por esta razón es que decidieron rescatar y asegurar a las 14 mascotas.

Después trasladaron a una clínica veterinaria a los animales para una valoración médica urgente, con la cual se diagnosticó que al menos tres de los perros presentaban un cuadro clínico de sarna, por lo que les comenzaron a dar un tratamiento especializado.

“Para garantizar su bienestar integral, el Ministerio Público determinó que los animales rescatados quedaran bajo el resguardo y cuidado temporal de la asociación civil ‘Patitas Felices’, quienes apoyaron en las labores de traslado y resguardo”, informó la Fiscalía del estado, agregando que ya se inició la carpeta de investigación correspondiente por el delito de maltrato animal.

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