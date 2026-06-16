Pemex contamina a Salina Cruz, Oaxaca, con tres derrames en una semana

GENERANDO AUDIO...

Derrames de hidrocarburo en Salina Cruz: tres fugas de Pemex Foto: Rusvel Rasgado

Directora de Ecología Ayuntamiento de Salina Cruz, Bióloga Diana González García, mostró los daños ambientales provocados por derrames de Petróleos Mexicanos (Pemex):

“Prefieren que después de una semana esto esté aquí, en vez de ser una zona prioritaria de atención, aquí requería la atención primaria”

Salina Cruz enfrenta una emergencia ambiental sin precedentes.

Los pasados 9, 10 y 14 de junio, se registraron tres derrames de hidrocarburo en ductos de Petróleos Mexicanos que conectan la terminal marítima de Pemex con la Refinería “Antonio Dovalí Jaime”.

Hasta ahora se sabe que la contaminación abarca más de 6 kilómetros de zonas urbanas, en seis colonias.

El hidrocarburo se extiende por una amplia superficie urbana, en calles, avenidas y arroyos.

Acusan falta de atención oportuna

“Pudimos haber evitado muchos efectos y daños si se hubiera contenido desde la línea primaria porque por aquí fluyó todo el volumen del hidrocarburo” mencionó González García, Directora de Ecología Ayuntamiento de Salina Cruz.

Las autoridades exigen a Pemex resarcir el daño ambiental

Personal de Ecología retirando ramas y mostrando manchas de hidrocarburos, pero lo que se han encontrado, es que Pemex trata de ocultar las afecciones.

“Cuando fuimos a verificar nuevamente, mis colaboradores hacen el retiro de las camas de arbustos y resulta que todo está impregnado de hidrocarburo. Estamos hablando de una contingencia ambiental por derrame de hidrocarburos, tres derrames de hidrocarburos en menos de una semana en el mes de julio, no se vale, es una negligencia total”

Estos derrames ya representan el mayor impacto de contaminación urbana documentado en Salina Cruz.

Ayuntamiento exige reparación del daño ambiental

“Que no sólo es uno, ahora son tres, si uno no pudieron atender y resolver de manera inmediata, menos tres” refirió Daniel Méndez Sosa, presidente municipal de Salina Cruz.

Las autoridades municipales continúan inspeccionando la zona para determinar el alcance del daño ambiental y exigir la rehabilitación de las zonas impactadas.

“No se ha dado el mantenimiento como debe ser, tan es así que la prueba es uno, luego dos, luego tres y si ya tenemos tres lo más seguro es que sea un cuarto lo grave es de que bueno, acabes a toda la ciudad”, concluyó el edil.

Del 2022 a la fecha, las autoridades han documentado 60 derrames de hidrocarburos en el puerto de Salina Cruz.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.