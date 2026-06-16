Detienen a taxista por golpear a locutor de radio tras disputa por cobro de viaje en Oaxaca

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Detienen a taxista por agredir a locutor de radio. Foto: FGE Oaxaca.

Las autoridades de Oaxaca dieron a conocer que detuvieron a un taxista luego de ser acusado de agredir a un locutor de radio, quien al parecer no estuvo de acuerdo con la cantidad de dinero que le quería cobrar por un viaje realizado en la región de Valles Centrales del estado.

¿Por qué un taxista agredió a un locutor de radio en Oaxaca?

De acuerdo con la Fiscalía General de Oaxaca, sus agentes ejecutaron una orden de aprehensión en contra de un taxista identificado con las iniciales D. I. B. E. B. luego de ser acusado de agredir a un locutor de radio.

Por esta razón, las autoridades oaxaqueñas acusan a este conductor por el delito de lesiones calificadas con ventaja.

También contaron que los hechos ocurrieron en Valle de Etla, en la región Valles Centrales de Oaxaca, cuando la víctima, un locutor de radio identificado por las iniciales A.L.H., se trasladaba hacia su domicilio y abordó un taxi del servicio foráneo.

Tras el viaje, el locutor no estuvo de acuerdo con lo que el taxista quería cobrarle, por lo que éste empezó a atacarlo físicamente.

Autoridades ministeriales resolverán la situación jurídica del taxista

Las autoridades oaxaqueñas indican que después de estos hechos, la Fiscalía Especializada en Delitos de Trascendencia Social, realizó las investigaciones ministeriales correspondientes, las cuales permitieron obtener la orden de aprehensión en contra del taxista.

“Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) realizaron la captura de D.I.B.E.B. en la agencia de Catano en el Valle de Etla, para posteriormente ponerlo a disposición de la autoridad ministerial encargada de resolver su situación jurídica”, se lee en el comunicado de la Fiscalía de Oaxaca.

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