Compras de pánico en Oaxaca por toma de PEMEX; gasolineras se quedan sin combustible

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La toma de PEMEX por la CNTE genera compras de pánico. FOTO: UnoTV

La toma de la planta de Abastecimiento y Distribución de PEMEX por parte de maestros de la CNTE provocó compras de pánico en gasolineras de Oaxaca y municipios conurbados como Xoxocotlán, Santa Lucía del Camino y el Valle de Etla. La situación se registra la noche de este martes, luego de que comenzara a difundirse información sobre un posible desabasto de combustible.

Desde redes sociales circularon versiones de que la manifestación afectaría el suministro de gasolina, lo que generó preocupación entre automovilistas, taxistas y motociclistas, quienes acudieron a cargar combustible ante el temor de quedarse sin reservas para sus actividades diarias.

En las gasolineras del Valle de Etla, desde las 20:00 horas de este martes se observaron largas filas de vehículos. Los usuarios buscaron abastecerse ante la incertidumbre por la disponibilidad de gasolina en los próximos días.

Uno de los motociclistas que acudió a cargar combustible señaló que no tenía forma de almacenar gasolina adicional y que dependía del combustible disponible en su tanque para continuar con sus actividades.

Por su parte, automovilistas señalaron que acudieron a las estaciones de servicio debido a los reportes sobre un posible desabasto de combustible, ya que necesitan transportarse diariamente a sus centros de trabajo y escuelas.

Ya hay gasolineras sin combustible en la capital oaxaqueña

La situación se agravó debido a las compras de pánico. De acuerdo con información proporcionada por empresarios del sector, el combustible ya se agotó en algunas de las principales estaciones de servicio de la ciudad de Oaxaca.

José Luis Ballesteros, presidente de Empresarios Gasolineros del Estado de Oaxaca, informó que hasta hace unas horas se contabilizaban 17 gasolineras sin combustible en la capital del estado, aunque advirtió que la cifra podría aumentar conforme avance la demanda.

Explicó que, de manera regular, una estación de servicio cuenta con inventario suficiente para entre uno y tres días, pero la alta demanda registrada este martes aceleró el agotamiento de las reservas disponibles.

Manifestación de la CNTE cambia a modalidad permanente

La toma de la planta de PEMEX por parte de los maestros se había mantenido de forma parcial. Sin embargo, desde este martes la protesta cambió a una modalidad permanente.

Este cambio en la manifestación coincide con el aumento de las compras de pánico y el reporte de estaciones de servicio sin combustible en distintos puntos de la zona metropolitana de Oaxaca.

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