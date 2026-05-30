Noticias de hoy 29 de mayo de 2026, hasta las 19:00 horas, en un minuto

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Noticias de hoy 29 de mayo de 2026, hasta las 19:00 horas:

Precio de la canasta básica

Productores y Gobierno ratificaron por seis meses más el acuerdo para mantener un tope de 910 pesos en el precio de 24 productos de la canasta básica.

Brote de ébola

Expertos coinciden en que es extremadamente baja la posibilidad de que haya brotes de ébola en nuestro país por el Mundial de futbol.

Huracanes en el Atlántico

La temporada de huracanes en el Atlántico inicia el 1 de junio. Podrían formarse entre 8 y 14 tormentas, de las cuales entre 3 y 6 llegarían a huracanes.

Elecciones en Colombia

Los colombianos elegirán presidente el próximo domingo, en unos comicios que se celebran en la peor ola de violencia en una década.

Dron ruso en Rumania

Un dron ruso cayó sobre un edificio residencial en Rumania, país integrante de la OTAN, dejando dos heridos leves cerca de la frontera con Ucrania.

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