Caen 8 del “Caballito”, red de evasión fiscal que operaba en 5 estados de la República

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La Fiscalía General de la República (FGR) informó la detención de ocho presuntos integrantes de la organización criminal conocida como el “Caballito”, señalada por operar un esquema de evasión fiscal mediante la emisión de facturas falsas y el lavado de recursos en, al menos, cinco estados del país.

Las capturas se realizaron tras una serie de operativos coordinados por autoridades federales. De acuerdo con la FGR, los detenidos estarían vinculados con una red dedicada a generar comprobantes fiscales apócrifos para beneficiar a empresas y particulares.

FGR desarticula banda el “Caballito”. Foto: FGR

El “Caballito” operaba con empresas fachada

Ulises Lara López, fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes, explicó que la organización utilizaba empresas y asociaciones civiles para simular operaciones comerciales y facilitar la evasión del pago de impuestos.

La FGR identificó a los detenidos como:

Maikol “N”

Salvador “N”

Laura Belén “N”

Luis “N”

Manuel “N”

Elda “N”

Montserrat “N”

Lilia “N”

“Hasta este momento, órdenes de aprehensión en contra de Maikol N; Salvador N; Laura Belén N; Luis N; Manuel N; Elda N; Montserrat N y Lilia N, quienes probablemente pertenecen a la organización delictiva de el ‘Caballito’, dedicada a realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita y a la emisión de comprobantes fiscales falsos”. Ulises Lara López, fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes

De acuerdo con las investigaciones, el grupo presuntamente operaba al menos 15 empresas fachada con domicilios fiscales en varios estados, entre ellos, Michoacán y Sinaloa.

“La agrupación delictiva posiblemente opera 15 empresas y asociaciones civiles utilizadas como fachadas, cuyos domicilios fiscales se ubican principalmente en los estados de Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo”. Ulises Lara López, fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes

El funcionario explicó que en dichos comprobantes ingresaba flujo de dinero; posteriormente se distribuía en conceptos “fuera de la realidad” y después se canalizaba a los propietarios de compañías beneficiadas.

Aseguran dinero, vehículos y propiedades

Tras el desmantelamiento de la organización, para la que fue necesaria la participación de más de 400 agentes federales, se decomisaron propiedades, dinero y vehículos.

Como parte de los operativos se aseguraron:

11 inmuebles

14 vehículos

2 motocicletas

Cerca de 17 mil 945 dólares

Más de 1 millón 90 mil pesos

106 mil yenes

Mil 700 libras esterlinas

370 soles

Mil 570 euros

Mil 50 coronas danesas

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