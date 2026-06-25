Derrames de hidrocarburo contaminan laguna y playa en Bahía La Ventosa

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La contaminación por hidrocarburos mantiene en alerta a habitantes y pescadores de Bahía La Ventosa, en el municipio de Salina Cruz, Oaxaca, luego de que residuos de petróleo fueran detectados en la laguna y la playa de la comunidad. Los pobladores aseguran que el problema afecta la calidad del agua, pone en riesgo a las especies marinas y amenaza el sustento de cientos de familias que dependen de la pesca.

“Con la contaminación que hay, hay chapo regado por toda la laguna; esto no sé qué vaya a suceder, si se va a quedar así, si se va a limpiar o qué es lo que pretenda la autoridad de Pemex hacer”. Santiago Olivera López, presidente de la Cooperativa de Pescadores de Bahía La Ventosa

Pescadores denuncian contaminación por hidrocarburos

Los pescadores afirmaron que grandes cantidades de residuos de petróleo pueden observarse en distintos puntos de la laguna. Explicaron que la presencia del hidrocarburo podría afectar la fauna marina y reducir la captura de especies de las que depende la economía local.

Señalan posibles causas de los derrames de hidrocarburo

De acuerdo con pescadores y autoridades de la comunidad, una de las posibles fuentes de contaminación sería una fuga en un emisor de ductos de Pemex ubicado mar adentro. También mencionan la cercanía de la refinería Antonio Dovalí Jaime como un factor que podría influir en la presencia de hidrocarburos.

Sin embargo, los habitantes consideran que el principal origen del problema son los escurrimientos provocados por los cinco derrames de hidrocarburos registrados entre el 9 y el 21 de junio en ductos de Pemex dentro de la zona urbana de Salina Cruz.

La agente municipal de Bahía La Ventosa, Margarita Domínguez González, aseguró que las lluvias habrían arrastrado parte del hidrocarburo hacia la laguna debido al retraso en las labores de limpieza.

“A esto le sumamos un poco lo que ha escurrido de la zona urbana de Salina Cruz, y que por el atraso que ha tenido Pemex en atacar sus derrames, en recoger todo el hidrocarburo que se ha regado desafortunadamente por la lluvia, todo ese escurrimiento viene a dar a la laguna”.

Margarita Domínguez González, agente municipal de Bahía La Ventosa

Comunidades exigen investigación y acciones inmediatas

Ante la situación, pescadores y autoridades comunitarias solicitaron una investigación para determinar el origen exacto de la contaminación por hidrocarburos y exigieron medidas inmediatas para contener los daños ambientales, limpiar la laguna y evitar nuevos derrames que afecten a la población y al ecosistema.

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