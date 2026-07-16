Corredor Interoceánico se descarrila otra vez

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro | Archivo

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec volvió a descarrilarse la noche del lunes 14 de julio, informaron las autoridades. De acuerdo con lo explicado, el percance se habría dado en kilómetro 230+800 sin dejar personas lesionadas.

¿Qué se sabe del nuevo accidente del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec?

A través de un presunto comunicado que circula en redes sociales, se detalló que en el accidente se vieron involucradas dos unidades articuladas de un tren de carga, integradas por dos carros cada una.

De acuerdo con la autoridad, tras el percance se activaron protocolos para atender el accidente del que no se reportaron personas lesionadas o fallecidas.

“El evento no dejó personas lesionadas ni afectaciones a la población. De manera inmediata se activaron los protocolos de seguridad y personal especializado inició las maniobras para el retiro de las unidades y la liberación de la vía”. Comunicado

🚦🚨 De nuevo se descarrila el Tren Interoceánico en Oaxaca



La Secretaría de Marina (SEMAR) confirmó el descarrilamiento de un tren de carga con vagones vacíos perteneciente al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), registrado durante la madrugada de este… pic.twitter.com/TYybyQdO3X — Imagen del Golfo (@imagendelgolfo_) July 16, 2026

Mediante redes sociales comenzaron a circular imágenes del nuevo accidente del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en donde se aprecia como parte de la unidad férrea se separó por completo de las vías.

¡Otra vez!

Se descarrila el Tren Interoceánico en Oaxaca pic.twitter.com/CyMXAIhcfg — emacrom (@macenrom) July 16, 2026

¿Qué causó el nuevo accidente?

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas del accidente; sin embargo, autoridades aseguraron que se realizó una revisión para determinar lo que provocó el nuevo percance.

Autoridades destacaron que se mantiene la operación de manera normal.

“Las locomotoras y el resto del convoy fueron retirados de la zona de manera segura. El Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec realiza la revisión técnica correspondiente para determinar las causas, la operación continúa con normalidad”. Comunicado

El descarrilamiento del Tren Interoceánico que dejó víctimas

En diciembre de 2025, un tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec se descarriló en Oaxaca, a la altura de la comunidad de Nizanda, sobre la Línea Z, informó la Secretaría de Marina a través de un comunicado oficial.

El descarrilamiento del Tren Interoceánico cobró la vida de más de una decena personas, 13 de ellas en el lugar del accidente, y dejó varios heridos, confirmaron autoridades en ese momento.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.