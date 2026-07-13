Fiscalía de Oaxaca ya identificó a presuntos homicidas del alcalde de San Miguel Yogovana; aún los busca

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Foto: Getty Images/Ilustrativa

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ya identificó a los presuntos responsables del homicidio de Eduardo S., presidente municipal de San Miguel Yogovana, en el municipio de Miahuatlán, informó, a la vez que destacó que mantiene operativos de búsqueda para lograr su captura.

Agregó que las investigaciones iniciales permitieron establecer líneas sólidas que llevaron a la plena identificación de los probables agresores, por lo que, en coordinación con las corporaciones que integran el Gabinete de Seguridad, se realizan labores de inteligencia y operativos para localizarlos.

=FISCALÍA INFORMA=



Derivado de las investigaciones iniciales en torno a los hechos ocurridos en San Miguel Yogovana, Miahuatlán, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informa que se han establecido líneas de investigación sólidas que permitieron la plena identificación… pic.twitter.com/FE6A0bqmFw — Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) July 12, 2026

Según la reconstrucción de los hechos, durante la madrugada de este domingo el alcalde realizaba labores de vigilancia cuando detectó dos motocicletas estacionadas frente a un domicilio de la comunidad.

Al solicitar apoyo policial para verificar la situación de las unidades, los presuntos propietarios salieron de la vivienda con actitud agresiva y atacaron con armas de fuego al edil, quien murió en el lugar.

Asimismo, la Fiscalía estatal señaló que el procesamiento de la escena del crimen permitió identificar el inmueble donde ocurrió la agresión, a la par de confirmar que las motocicletas aseguradas pertenecen a los presuntos responsables.

Con estos elementos, la FGEO afirmó que los agresores ya fueron plenamente identificados y continúan las acciones para su pronta localización y captura, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer el crimen.

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