Oaxaca ofrece 30% de descuento en la verificación vehicular; conoce quiénes aplican

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30% de descuentos en la verificación de Oaxaca. Foto: Cuartoscuro.

Autoridades de Oaxaca dieron a conocer que ya comenzó el segundo semestre para llevar a cabo la verificación vehicular en el estado, así como que se aplicará un 30% de descuento en este trámite a únicamente algunos automovilistas.

Comienza el segundo semestre de verificación vehicular 2026 en Oaxaca

A través de sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías y Sostenibilidad de Oaxaca dio a conocer que comenzó oficialmente el segundo semestre del Programa Obligatorio de Verificación Vehicular en el estado.

“Verificar es rápido, sencillo y contribuye a una mejor calidad del aire para todas y todos. Haz tu verificación vehicular, menos pendientes y más tranquilidad. Recuerda que es un programa obligatorio del Gobierno del estado”, señala en un video publicado en redes sociales la titular de la Secretaría de Medio Ambiente de Oaxaca, Karime Unda Harp.

30% de descuento en la verificación vehicular de Oaxaca

Por otra parte, la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías y Sostenibilidad de Oaxaca también anunció que se aplicará un descuento del 30% a quienes lleven a cabo su verificación vehicular en el segundo semestre de 2026.

¡Ojo! Este beneficio económico no aplicará a todas y todos los automovilistas oaxaqueños; únicamente a quienes realizaran su verificación durante el primer semestre del año.

“Si realizaste tu verificación en el primer semestre, obtienes un descuento del 30% en el segundo semestre”, explica la secretaria de Medio Ambiente de Oaxaca.

¿Dónde, cuándo y en qué horario se puede realizar la verificación en Oaxaca?

Las autoridades oaxaqueñas señalan que hay 24 centros de verificación distribuidos en todo el estado, los cuales se pueden ubicar en las páginas oficiales de la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías y Sostenibilidad de Oaxaca.

En estos puntos, las y los automovilistas pueden acudir en un horario de lunes a viernes, de las 9:00 a las 15:00 horas para realizar la verificación vehicular.

No olviden que los requisitos son:

Tarjeta de circulación vigente

Vehículo emplacado

Línea de pago de verificación vehicular

Vehículo en buen estado mecánico

“Verificar tu vehículo es una acción que contribuye a mejorar la calidad del aire, cuidar tu salud y la salud de tu familia”, señala por último el Gobierno de Oaxaca.

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