Indigna video de fin de cursos donde menores consumen alcohol en Santiago Quiavicuzas, Oaxaca

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Menores consumen alcohol en fin de cursos en Oaxaca. Foto: Getty.

En redes sociales ha comenzado a compartirse un video en el que se puede observar a menores de edad presuntamente tomando bebidas alcohólicas durante un evento de fin de cursos en Santiago Quiavicuzas, en el estado de Oaxaca, lo cual ha provocado indignación y críticas hacia las autoridades educativas locales.

Menores consumen bebidas alcohólicas en fin de cursos en Oaxaca

Usuarios y medios de comunicación locales han comenzado a compartir en redes sociales un video en el que se puede ver a menores de edad presuntamente consumiendo bebidas alcohólicas en un evento de fin de cursos en la localidad de Santiago Quiavicuzas, en el estado de Oaxaca.

En la grabación, de apenas medio minuto, se puede observar a niñas y niños de una escuela vestidos con ropa verde participando en lo que parece ser un bailable con motivo de la celebración del término de las clases.

Lo que llama la atención de este video es que mientras los menores de edad dan pasos y vueltas de baile en el patio de la escuela, llevan también en sus manos lo que parecen ser bebidas alcohólicas, específicamente cervezas en botellas de vidrio y latas.

Video provoca indignación y autoridades oaxaqueñas no han dicho nada

Lo que debía ser una celebración de fin de cursos en Santiago Quiavicuzas, se convirtió en un evento polémico, pues al parecer las y los estudiantes menores de edad estaban consumiendo bebidas alcohólicas sin que una persona adulta interviniera para detenerlos.

Justo por esta razón, en redes sociales usuarios han reaccionado negativamente al video donde se les ve a los niños sostener cervezas, exigiendo que las autoridades escolares de la localidad de Oaxaca, así como las del estado, expliquen qué es lo que ocurrió en esta convivencia escolar.

Por ahora, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) no ha ofrecido información alguna sobre lo ocurrido, ni tampoco las autoridades de Santiago Quiavicuzas.

🚨 Indignación en redes por celebración escolar en Oaxaca 😮📱



Una celebración de fin de cursos en Santiago Quiavicuzas se ha convertido en tema de debate, luego de que comenzaran a circular videos en los que presuntamente se observa a menores de edad consumiendo bebidas… pic.twitter.com/y8C2ygP2K2 — Acierta Oaxaca (@AciertaOaxaca) July 14, 2026

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