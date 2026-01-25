No te vayan a multar: Hay ley seca en Oaxaca por elecciones; ve hasta cuándo

GENERANDO AUDIO...

Oaxaca aplicará Ley Seca por la jornada de Revocación de Mandato Foto: Cuartoscuro.

El gobierno de Oaxaca suspenderá la venta de bebidas alcohólicas en todo el estado durante la jornada de Revocación de Mandato. La medida entrará en vigor a partir de las 8:00 horas del sábado 24 de enero y concluirá a las 23:59 horas del domingo 25 de enero.

Ley Seca en Oaxaca durante la Revocación de Mandato

La Secretaría de Gobierno (SEGOB) detalló que la Ley Seca se aplicará como parte de las acciones preventivas relacionadas con la Revocación de Mandato. La restricción se implementará en los 570 municipios del estado con el objetivo de garantizar el desarrollo ordenado del ejercicio y mantener condiciones de seguridad.

Establecimientos donde se suspende la venta de bebidas alcohólicas

La suspensión de la venta de bebidas alcohólicas aplicará en diversos giros comerciales. Entre ellos se encuentran bares, restaurantes, discotecas y salones de baile. También incluirá supermercados, tiendas de autoservicio y departamentales, así como misceláneas y establecimientos similares.

Sanciones por incumplir la Ley Seca en Oaxaca

El gobierno estatal advirtió que el incumplimiento de la Ley Seca en Oaxaca será sancionado conforme a la legislación vigente. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) será la encargada de vigilar el cumplimiento de la medida y aplicar las sanciones correspondientes a quienes infrinjan la disposición.

