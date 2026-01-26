Revocación de mandato en Oaxaca: así van los resultados

GENERANDO AUDIO...

Primeros resultados de la revocación de mandato en Oaxaca. Foto: Cuartoscuro.

Tras la jornada de votación de este domingo 25 de enero de 2026, con la que se puso a elección de la gente la revocación de mandato del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, han comenzado a salir los primeros resultados oficiales gracias al sistema de cómputos.

Los primeros resultados de la revocación de mandato en Oaxaca

De acuerdo con el Sistema de Cómputos de la Revocación de Mandato (SISCORMA), hasta las 06:49 horas de este 26 de enero, a la pregunta “¿Estás de acuerdo en que Salomón Jara Cruz, Gobernador del estado se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la Gubernatura hasta que termine su periodo?”, la mayoría de los que participaron en la jornada escogieron la opción “Que siga en la gubernatura”, con 473 mil 32 votos, representando el 57.2422% de los votos totales.

Del otro lado de la moneda, 329 mil 609 votos son para la opción “Que se revoque mandato por pérdida de confianza”, representando el 39.8864% de los votos totales.

Mientras que los votos nulos que se contabilizaron hasta ahora son 23 mil 729, representando el 2.8715% de los votos totales.

Se dio una participación de casi el 30%

Los primeros resultados de la revocación de mandato en Oaxaca también indican que hasta el momento la lista nominal de actas contabilizadas es de dos millones 789 mil 507, lo que también apunta a que la participación ciudadana respecto a éstas es del 29.6242%, lo que en votos equivale a 826 mil 370.

Salomón Jara seguirá en su cargo. Foto: Cuartoscuro.

Por otra parte, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca señala que no se instaló una sola casilla, que no se entregaron dos paquetes y que las actas a contabilizar todavía son 2 mil 709, por lo que el avance de los cómputos es del 87.7087%.

El gobernador Salomón Jara seguirá en su cargo

Aunque los cómputos aún no terminan, el sistema del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca informa que el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, continuará en su cargo.

Al respecto, en conferencia de prensa, el mandatario dijo que los oaxaqueños votaron mayoritariamente a favor de la continuidad de su gobierno.

Casi 500 incidencias durante la jornada de revocación de mandato

También la Fiscalía del Estado de Oaxaca informó que durante la jornada de revocación de mandato ocurrieron 491 incidencias menores como retraso en la instalación de casillas, falta de inmobiliario, además de otras que no impidieron la instalación de las casillas.

Pero también dieron a conocer que se dieron tres eventos violentos durante la votación, aunque descartaron que estos hechos tuvieran que ver con el proceso de revocación.

