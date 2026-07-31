Derrame de hidrocarburos en Salina Cruz moviliza limpieza en cuatro playas

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Inicia limpieza en 4 playas por derrame de hidrocarburos en Oaxaca. Foto: Uno TV

Un derrame de hidrocarburos en ductos de Pemex provocó el inicio de labores de limpieza en cuatro playas de Salina Cruz, Oaxaca, luego de que el combustible contaminara la zona costera. Autoridades y pescadores trabajan de manera coordinada para contener y retirar el material derramado.

El incidente fue reportado la noche del 28 de julio y afecta las playas Salinas del Marqués, Punta Conejo, Playa Brasil y Playa Azul, ubicadas en el municipio de Salina Cruz, de acuerdo con información de autoridades locales.

Inician limpieza por derrame de hidrocarburos en Salina Cruz

Las autoridades municipales informaron que se instaló un Comité de Coordinación Local del Plan Nacional de Contingencia para Derrames de Hidrocarburos y Sustancias Nocivas Potencialmente Peligrosas, con el objetivo de coordinar las acciones de atención a la emergencia.

El comité trabaja en conjunto con la Secretaría de Marina (Semar) para definir y ejecutar las labores de contención y limpieza en las playas afectadas por el derrame.

Como parte de estas acciones, se desplegaron cuadrillas para retirar el combustible acumulado en la costa y evitar que la contaminación continúe extendiéndose.

Pescadores participan en las labores de limpieza

Asimismo, este jueves, pescadores de las comunidades afectadas se sumaron a los trabajos de saneamiento de las playas. Las labores se realizan bajo la supervisión de Pemex y de la Secretaría de Marina, quienes coordinan el retiro del hidrocarburo y la atención de las zonas contaminadas.

Hasta el momento, las autoridades no han informado la cantidad de combustible derramado ni el alcance ambiental del incidente. Tampoco se han dado a conocer los posibles daños a la actividad pesquera o turística en la región. Sin embargo, las tareas de limpieza continúan.

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