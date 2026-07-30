Detienen en Oaxaca al “Micky”, presunto operador del Cártel de Sinaloa; tenía su propio corrido

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Foto: Especial

La Fiscalía de Oaxaca informó la detención del “Miky” o el “086”, presunto operador del Cártel de Sinaloa en Oaxaca y segundo al mando del “Bogar”, individuo identificado en la región de la Costa y cuyo corrido circula en Spotify con el título “El Miky II”.

El “Bogar” fue mencionado en las columnas del periodista Alejandro Leyva Aguilar, asesinado hace una semana en Oaxaca, a quien identificó como principal operador de la delincuencia organizada en la región de la Costa de Oaxaca.

El “Miky”, dijo el fiscal, era considerado objetivo prioritario porque el 41% de los homicidios dolosos se registran en la región de la Costa, donde opera la célula del “Bogar”.

“Podemos ver en pantalla justamente a esta persona, se logró la detención del mismo, él se identifica como el Miky o el 086, está identificado como un brazo operativo fuerte de la célula directiva de Cartel de Sinaloa-Beltrán Leyva, que opera particularmente en la región de la costa oaxaqueña.

“¿En qué nivel se encontraba dentro de la estructura criminal, número 1 está identificado esta persona con el alias Bogar identificado como jefe de plaza de este grupo delictivo y en segundo lugar, en términos de estructura se encontraba justamente en el lugar número 2”

Bernardo Rodríguez Alamilla / fiscal de Oaxaca

Con el Miky, que fue detenido en Ejutla de Crespo, en la región central de Oaxaca, fueron detenidas tres personas más que también integraban la célula delincuencial que opera en la costa del estado. El Miky tenía su propio corrido que le dedicó el grupo Real Norteño, que se puede escuchar en la plataforma musical de Spotify.

“Lo que hacen estos personajes asociados al tema en esta escultura es generarse corridos y, bueno a partir del proceso de inteligencia que se desarrolló se logró justamente identificar”

Bernardo Rodríguez Alamilla / fiscal de Oaxaca

En otro hecho, se informó la detención de 11 personas en Juchitán, en la región del Istmo de Tehuantepec, dedicadas a la extorsión.

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