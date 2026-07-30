Nuevo derrame de hidrocarburo en tres playas de Oaxaca

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Nuevo derrame en playas de Oaxaca. Foto: Gobierno de Salina Cruz.

Autoridades del estado de Oaxaca dieron a conocer que se registró un nuevo derrame de hidrocarburo en playas ubicadas en el municipio de Salina Cruz. Por esta razón, indicaron, ya comenzaron con labores de limpieza para proteger el medio ambiente.

Nuevo derrame de hidrocarburo en playas de Oaxaca

Fue el Gobierno municipal de Salina Cruz, Oaxaca, el que dio a conocer, por medio de sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, que se reportó un nuevo derrame de hidrocarburo, desde el pasado martes 28 de julio, en playas de esta localidad.

De acuerdo con las autoridades del municipio oaxaqueño, el desastre ocurrió específicamente en las siguientes tres playas de las Salinas del Marqués:

Punta Conejo

Playa Brasil

Playa Azul

Comenzaron tareas de limpieza en las playas

El Gobierno local de Salina Cruz informó que durante el Comité de Coordinación Local del Plan Nacional de Contingencia para Derrames de Hidrocarburos y Sustancias Nocivas Potencialmente Peligrosas, convocado por la Secretaría de Marina, acordaron atender como prioridad el nuevo derrame registrado en la zona costera del municipio.

De esta manera, este pasado miércoles 29 de julio, a las 14:00 horas, comenzaron con los trabajos de limpieza en las playas de Salinas del Marqués, Punta Conejo, Playa Brasil y Playa Azul, con la participación coordinada de dependencias de los tres órdenes de gobierno.

“En coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, las direcciones municipales de Ecología, Protección Civil y Policía Municipal se sumaron de manera inmediata a las labores de atención. Como parte de la estrategia establecida por el comité, al Gobierno Municipal le correspondió realizar las acciones de limpieza en Playa Brasil, contribuyendo a la recuperación de las zonas afectadas y a la protección del ecosistema costero“, finalizaron.

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