Hallan a una mujer sin vida en el río Salado; investigan posible feminicidio en Oaxaca

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Encuentran el cuerpo de una mujer sin vida en el río Salado de Oaxaca. Foto: Getty.

Autoridades del estado de Oaxaca dieron a conocer que descubrieron el cuerpo sin vida de una mujer en el río Salado. Por esta razón, informaron, investigarán un posible feminicidio; aunque aseguraron que no se han encontrado signos de violencia en su contra.

Descubren el cuerpo de una mujer en el río Salado; investigan feminicidio

Fue la Fiscalía General de Oaxaca la que a través de sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, informó que se dio el descubrimiento del cuerpo de una mujer sin vida en el río Salado.

De acuerdo con las autoridades oaxaqueñas, se localizó el cuerpo, aún sin identificar, de esta mujer en la zona del río Salado, justo en el municipio de Santa Lucía del Camino.

Por esta razón, la Fiscalía del estado decidió iniciar las investigaciones conforme al Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio.

Sí, como parte de esto, desplegaron equipos multidisciplinarios integrados por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), así como personal del Instituto de Servicios Periciales, quienes ya realizaron el procesamiento técnico del lugar, el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios que permitan esclarecer los hechos.

Aún no identifican el cuerpo y señalan que no tiene signos de violencia

Las autoridades de Oaxaca también aseguraron en su comunicado que no se ha identificado a la víctima y que durante la inspección inicial no se observaron signos evidentes de violencia contra ella.

Sin embargo, agregaron que siguiendo los estándares nacionales en materia de investigación de muertes violentas de mujeres, no descartarán ninguna línea de investigación hasta que cuenten con los resultados periciales y científicos con los que puedan determinar con precisión la causa de muerte.

“La Fiscalía de Oaxaca refrenda su compromiso de investigar este caso con rigor técnico, científico y perspectiva de género, agotando todas las líneas de investigación necesarias para esclarecer los hechos, garantizar el acceso a la justicia para las víctimas”, se lee por último en su comunicado.

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