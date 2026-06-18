CNTE cumple 25 días de protestas en Oaxaca; mantiene movilizaciones y toma parcial de terminal de Pemex

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La CNTE sigue con bloqueos en Oaxaca. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En Oaxaca, este jueves se cumplieron 25 días de movilización por parte de los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que mantienen la toma parcial de la Terminal de Abastecimiento y Distribución de Pemex (Petróleos Mexicano), ubicada en Santa María El Tule, generando desabasto de combustible en decenas de gasolineras.

Bloqueos en Oaxaca capital

En la capital del estado, de 10 estaciones de servicio visitadas, seis permanecen cerradas por falta de combustible, y el resto se mantiene ofreciendo gasolina en una de sus seis bombas o solamente combustible premium.

En las estaciones cerradas, es habitual mirar a automovilistas y motociclistas dándose media vuelta para buscar otra gasolinera.

Bloqueos en Aeropuerto de Oaxaca

También en el Aeropuerto Internacional de Oaxaca los maestros mantienen su movilización impidiendo el acceso y salida vehicular. Aunque los pasajeros pueden ingresar a pie a la terminal, los docentes colocaron un filtro para dejar pasar a los usuarios cada 30 minutos, lo que genera filas de más de 80 pasajeros.

La medida es molesta para los pasajeros que entran corriendo al escuchar que el tiempo de apertura del filtro se está acabando.

Con estas acciones, los maestros continúan exigiendo una mesa de diálogo donde esté presente la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para abrogar la Ley del ISSSTE y la Reforma Educativa.

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