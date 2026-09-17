Despiden a cuatro agentes de Fiscalía de Oaxaca tras escape del “Fresa”; ya fue recapturado

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Recapturan al “Fresa” y despiden a agentes. Foto: FGE Oaxaca.

Autoridades estatales informaron este jueves que despidieron a cuatro agentes de la Fiscalía General de Oaxaca luego del escape de un sujeto identificado como el “Fresa”, a quien recapturaron horas después en San Bartolo Coyotepec.

Separan de su cargo a agentes de la Fiscalía de Oaxaca por escape del “Fresa”

La Fiscalía de Oaxaca informó en redes sociales que separaron de su cargo a cuatro agentes adscritos al Grupo de Operaciones Tácticas (GOT), tras es el escape de un hombre identificado con las iniciales A. J. E. J., alias el “Fresa”.

De acuerdo con la dependencia de justicia, estos elementos están bajo investigación luego de que en la jurisdicción de San Bartolo Coyotepec, un grupo de personas los interceptó para liberar sujeto ya mencionado.

Además, indicaron que la Institución de Procuración de Justicia inició de manera simultánea los procesos sancionadores correspondientes a través de la Contraloría y la Visitaduría General, para deslindar responsabilidades administrativas y operativas de estos agentes que operaban en ese momento como escoltas.

Elementos podrían pasar hasta siete años en prisión

Por otra parte, informaron que se abrió una investigación por el delito de evasión de presos, por lo que de acuerdo con el Artículo 153 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, los agentes podrían recibir una pena de tres meses a siete años de prisión.

“La FGEO reitera su compromiso con la legalidad y advierte que no tolerará actos de omisión, negligencia o corrupción por parte de ningún servidor público, aplicando todo el rigor de la ley a quienes resulten responsables“, añadieron.

Recapturaron al “Fresa”

La Fiscalía de Oaxaca informó que tras el escape del “Fresa”, implementaron un fuerte operativo de búsqueda y localización en el que participaron de manera coordinada la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), la Policía Estatal, así como elementos de la Fuerzas Federales.

De esta manera, las autoridades estatales lograron la recaptura del sujeto identificado con las iniciales A. J. E. J., quien se encontraba en calidad de prófugo de la justicia tras evadirse en la jurisdicción de San Bartolo Coyotepec.

Según el reporte oficial, el hombre fue ubicado y asegurado en un hotel localizado en Tamazulápam del Progreso, en la región de la Mixteca.

“Tras su aseguramiento y garantizando en todo momento el respeto a sus derechos, el imputado fue trasladado de manera inmediata bajo un fuerte dispositivo de seguridad para ser puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente“, señalaron por último.

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