CNTE convoca a movilización este sábado en Oaxaca

GENERANDO AUDIO...

La CNTE amaga con protesta. Foto: Cuartoscuro

La Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) convocó a una movilización para este sábado 1 de agosto en Huajuapan de León, Oaxaca, en el marco de la visita que realizará la presidenta Claudia Sheinbaum a la región Mixteca. El magisterio busca reactivar sus protestas para exigir el cumplimiento de sus demandas y una mesa de diálogo directa con la mandataria.

La concentración fue programada para las 9:00 horas en el monumento a Lázaro Cárdenas, donde participarán integrantes del sector Huajuapan, así como representantes del Comité Ejecutivo Seccional, organismos auxiliares y trabajadores de la educación de la región.

¿Por qué se movilizará la CNTE?

De acuerdo con la convocatoria, la movilización tiene como objetivo exigir que el Gobierno federal cumpla los acuerdos alcanzados tras el paro magisterial de mayo y junio, además de instalar una mesa de negociación directa con la presidenta Claudia Sheinbaum. La dirigencia señaló que la protesta fue acordada en la Asamblea Nacional Representativa de la CNTE.

En el documento difundido entre la base magisterial se exhorta a los docentes a participar para “fortalecer el movimiento democrático magisterial”.

Coincidirá con la gira presidencial

La protesta coincidirá con la gira de trabajo de Claudia Sheinbaum por Oaxaca. La presidenta tiene previsto visitar Santo Domingo Tonalá para supervisar obras de caminos artesanales y posteriormente encabezará un acto del Programa de Vivienda para el Bienestar en Huajuapan de León.

La CNTE retoma las protestas

La movilización marcará el regreso de las acciones de protesta de la Sección 22, luego de que en junio determinara un “cese estratégico de la movilización” tras concluir el paro de labores que mantuvo durante varias semanas en Oaxaca y la Ciudad de México. Aunque suspendieron temporalmente las protestas, el magisterio advirtió que continuaría exigiendo la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y el cumplimiento de sus principales demandas laborales.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento