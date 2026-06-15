Violencia política golpea Oaxaca: suman tres presidentes municipales asesinados entre 2025 y 2026

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Tres presidentes municipales fueron asesinados en un año en Oaxaca.Foto:Cuartoscuro

La violencia contra autoridades municipales en Oaxaca ha dejado al menos tres presidentes municipales asesinados entre mayo de 2025 y junio de 2026, en hechos ocurridos en distintas regiones del estado. El caso más reciente es el de Joel Ángel Bravo Martínez, alcalde de San Miguel Amatitlán, quien fue atacado a balazos dentro de su domicilio la mañana del 13 de junio de 2026.

Los homicidios de los tres ediles ocurrieron mientras se encontraban en funciones y han dado lugar a investigaciones por parte de las autoridades estatales. Los casos se registraron en municipios de las regiones Mixteca, Costa y Sierra Sur.

Asesinan a Joel Ángel Bravo Martínez en su domicilio

El hecho más reciente ocurrió este sábado 13 de junio de 2026 en San Miguel Amatitlán, municipio ubicado en la región Mixteca de Oaxaca.

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 8:00 horas un grupo de hombres armados ingresó al domicilio del alcalde Joel Ángel Bravo Martínez y abrió fuego en su contra.

Tras el ataque, elementos de seguridad y personal ministerial acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó el inicio de las investigaciones para esclarecer el homicidio y ubicar a los responsables.

El asesinato ocurrió semanas después de que el propio edil denunciara públicamente haber sido víctima de un secuestro durante mayo de este año.

Respecto al lamentable homicidio del presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Oaxaca, Joel Bravo Martínez, las autoridades federales mantienen coordinación permanente con @GobOax para apoyar las investigaciones y detener a los responsables. No habrá impunidad.



El Gabinete… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) June 13, 2026

Lilia Gema García Soto fue asesinada dentro del Palacio Municipal

Otro de los casos registrados en Oaxaca ocurrió el 15 de junio de 2025, cuando fue asesinada Lilia Gema García Soto, presidenta municipal de San Mateo Piñas, en la región Costa.

Según las investigaciones preliminares, dos hombres armados ingresaron a la Presidencia Municipal poco después del mediodía y dispararon contra las autoridades que se encontraban en el lugar.

Durante el ataque murieron la alcaldesa, el síndico municipal y dos policías municipales.

Tras los hechos, el gobernador Salomón Jara Cruz condenó el crimen y pidió que se investigara el caso.

“No puede haber impunidad ante este acontecimiento“, escribió el mandatario estatal en sus redes sociales.

Condenamos enérgicamente el asesinato de la presidenta municipal de San Mateo Piñas, Lilia Gema García Soto. No puede haber impunidad ante este acontecimiento. Vamos a colaborar con la Fiscalía General del Estado para esclarecer los hechos y hacer justicia. Mis condolencias a sus… — Salomón Jara Cruz (@salomonj) June 15, 2025

Mario Hernández García murió en una emboscada en la Sierra Sur

Un mes antes, el 15 de mayo de 2025, fue asesinado Mario Hernández García, presidente municipal de Santiago Amoltepec, en la región Sierra Sur.

De acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía estatal, el alcalde viajaba en una patrulla municipal sobre el tramo carretero Llano Tigre-Amoltepec cuando fue víctima de una emboscada armada.

En el ataque también murieron dos personas que presuntamente fungían como policías municipales y acompañaban al edil.

El fiscal estatal, Bernardo Rodríguez Alamilla, informó en ese momento que una de las principales líneas de investigación apuntaba a conflictos personales y hechos de violencia locales.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Jesús Romero López, señaló que las investigaciones descartaban inicialmente un conflicto agrario como móvil del crimen.

Condenamos enérgicamente la muerte del presidente municipal de Santiago Amoltepec, Mario Hernández García. Vamos a apoyar en todo lo necesario a la Fiscalía General del Estado para esclarecer este suceso.



Envío mi solidaridad y mi apoyo a sus familiares en este difícil momento.… — Salomón Jara Cruz (@salomonj) May 15, 2025

Tres alcaldes asesinados en poco más de un año

Los homicidios de Joel Ángel Bravo Martínez, Lilia Gema García Soto y Mario Hernández García ocurrieron en municipios ubicados en distintas regiones de Oaxaca, pero tienen en común que las víctimas eran autoridades municipales en funciones al momento de los ataques.

Los tres casos permanecen como parte de investigaciones ministeriales y forman parte de los hechos de violencia registrados contra autoridades locales en el estado entre 2025 y 2026.

Las autoridades estatales han señalado que continúan las indagatorias para esclarecer cada uno de los homicidios y determinar las responsabilidades correspondientes.

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