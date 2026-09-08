Marina rescata a pescador tras una semana a la deriva; estaba a 481 km de Huatulco
La Secretaría de Marina (Semar) rescató con vida a Héctor Márquez, un pescador originario de Puerto Ángel, Oaxaca, que permaneció ocho días a la deriva en aguas del Pacífico mexicano después de que su embarcación naufragara el pasado 31 de agosto.
De acuerdo con las autoridades navales, el hombre fue localizado a aproximadamente 481 kilómetros de Huatulco, luego de un operativo de búsqueda en el que participaron embarcaciones y aeronaves de la Armada de México.
Una semana perdido en altamar
Familiares y pescadores de la región reportaron la desaparición de Héctor Márquez después de que zarpara para realizar actividades de pesca y perdieran contacto con él.
Durante varios días se realizaron trabajos de localización en coordinación con autoridades marítimas y habitantes de comunidades costeras de Oaxaca.
El 4 de septiembre surgieron reportes sobre el presunto avistamiento de una embarcación a la deriva por parte de un buque de origen chino que navegaba en la zona, lo que permitió enfocar la búsqueda en un área más específica del océano.
El momento del rescate quedó grabado
En videos difundidos en redes sociales puede observarse el momento en que personal de la Marina encuentra al pescador.
Las imágenes muestran a Héctor Márquez a bordo de una pequeña lancha con el motor fuera de funcionamiento mientras elementos navales se aproximan para auxiliarlo.
Posteriormente le lanzan una cuerda para asegurar el rescate y ayudarlo a subir a una embarcación de la Armada.
El pescador logró responder a las maniobras de los rescatistas, quienes lo pusieron a salvo después de más de una semana en el mar.
Fue trasladado a un hospital
Tras su rescate, el hombre recibió atención médica inicial por parte del personal naval.
Posteriormente fue trasladado a una unidad hospitalaria para una valoración más completa y continuar su recuperación.
Hasta el momento, autoridades informaron que su estado de salud es estable, aunque continúa bajo observación médica después del tiempo que permaneció expuesto a las condiciones del océano.
Participaron unidades navales y aéreas
La Marina indicó que en las labores de localización participaron distintos recursos marítimos y aéreos desplegados en las costas de Oaxaca.
El rescate puso fin a una búsqueda que mantuvo en alerta a familiares, pescadores y autoridades durante varios días, luego de que la embarcación desapareciera mar adentro a finales de agosto.
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