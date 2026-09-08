Marina rescata a pescador tras una semana a la deriva; estaba a 481 km de Huatulco

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Pescador se encontraba a 481 km de Huatulco. Foto: Semar

La Secretaría de Marina (Semar) rescató con vida a Héctor Márquez, un pescador originario de Puerto Ángel, Oaxaca, que permaneció ocho días a la deriva en aguas del Pacífico mexicano después de que su embarcación naufragara el pasado 31 de agosto.

De acuerdo con las autoridades navales, el hombre fue localizado a aproximadamente 481 kilómetros de Huatulco, luego de un operativo de búsqueda en el que participaron embarcaciones y aeronaves de la Armada de México.

Ya está a salvo Héctor Márquez, el pescador de #PuertoÁngel que sobrevivió 7 días https://t.co/yCQ04L8k6a deriva en alta mar.

Personal de la @SEMAR_mx lo trae de regreso al litoral de #Oaxaca.

Entrevista Radiofónica de Osbaldo Abel de La Voz del Ángel en Puerto Ángel. pic.twitter.com/EwSmkvtk2N — Humberto Cruz (@Betillocruz) September 7, 2026

Una semana perdido en altamar

Familiares y pescadores de la región reportaron la desaparición de Héctor Márquez después de que zarpara para realizar actividades de pesca y perdieran contacto con él.

Durante varios días se realizaron trabajos de localización en coordinación con autoridades marítimas y habitantes de comunidades costeras de Oaxaca.

Busqueda contra el tiempo. Un pescador de #PuertoÁngel, #Oaxaca, cumplió más de 7 días perdido en alta mar. El 4 de septiembre un buque chino lo vio con vida a 200 kilómetros al sur de #SalinaCruz.



10 lanchas zarparon en su búsqueda.@SEMAR_mx @CEPCyGR_GobOax @GobOax pic.twitter.com/jzXOlCpmJE — Humberto Cruz (@Betillocruz) September 7, 2026

El 4 de septiembre surgieron reportes sobre el presunto avistamiento de una embarcación a la deriva por parte de un buque de origen chino que navegaba en la zona, lo que permitió enfocar la búsqueda en un área más específica del océano.

El momento del rescate quedó grabado

En videos difundidos en redes sociales puede observarse el momento en que personal de la Marina encuentra al pescador.

Las imágenes muestran a Héctor Márquez a bordo de una pequeña lancha con el motor fuera de funcionamiento mientras elementos navales se aproximan para auxiliarlo.

Tras ocho días a la deriva y a 481 km al sur de Huatulco, Oaxaca, personal de la Armada de México localizó y rescató con vida a un pescador.



Unidades navales y aéreas mantuvieron las operaciones de búsqueda hasta lograr su localización. Hoy se encuentra estable y recibe… pic.twitter.com/qnDjfPYwbI — SEMAR México (@SEMAR_mx) September 7, 2026

Posteriormente le lanzan una cuerda para asegurar el rescate y ayudarlo a subir a una embarcación de la Armada.

El pescador logró responder a las maniobras de los rescatistas, quienes lo pusieron a salvo después de más de una semana en el mar.

Fue trasladado a un hospital

Tras su rescate, el hombre recibió atención médica inicial por parte del personal naval.

Posteriormente fue trasladado a una unidad hospitalaria para una valoración más completa y continuar su recuperación.

Hasta el momento, autoridades informaron que su estado de salud es estable, aunque continúa bajo observación médica después del tiempo que permaneció expuesto a las condiciones del océano.

Participaron unidades navales y aéreas

La Marina indicó que en las labores de localización participaron distintos recursos marítimos y aéreos desplegados en las costas de Oaxaca.

El rescate puso fin a una búsqueda que mantuvo en alerta a familiares, pescadores y autoridades durante varios días, luego de que la embarcación desapareciera mar adentro a finales de agosto.

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