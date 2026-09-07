Detienen en Oaxaca a francés que secuestró a menor en Morelos

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Detienen a ciudadano francés por secuestrar a menor. Foto: FGE Oaxaca.

Autoridades del estado de Oaxaca dieron a conocer que detuvieron a un ciudadano francés acusado de secuestrar a un menor de edad en Morelos, al cual también lograron rescatar en Zipolite, en el municipio de San Pedro Pochutla de la entidad.

Rescatan a menor de edad en Oaxaca que había sido secuestrado en Morelos

La Fiscalía General de Oaxaca informó que en coordinación con la Fiscalía de Morelos, lograron localizar en el estado a un menor de edad que contaba con una Alerta Amber activa.

Al respecto, explicaron que derivado de un proceso de colaboración interinstitucional, autoridades de Oaxaca y Morelos ubicaron al menor en Zipolite, en el municipio oaxaqueño de San Pedro Pochutla.

Según las investigaciones, el niño había sido reportado como no localizado en Tepoztlán, Morelos, por lo cual se activó una Alerta Amber para su búsqueda.

Detienen a ciudadano francés acusado de secuestrar al menor localizado en Oaxaca

También, la Fiscalía de Oaxaca informó que ejecutaron una orden de aprehensión contra un hombre identificado como B.J.N.A., un ciudadano francés que era buscado por su probable responsabilidad en el delito de sustracción o retención de menores o incapaces agravados.

Luego de detenerlo, lo pusieron a disposición de las autoridades del estado de Morelos, quienes realizarán el procedimiento jurídico correspondiente.

“Como parte de estas acciones, la FGEO también ejecutó una orden de aprehensión contra B.J.N.A., de nacionalidad francesa, quien era buscado por su probable responsabilidad en los hechos. Tras su detención, fue puesto a disposición de las autoridades del estado de Morelos, quienes continuarán con el procedimiento jurídico correspondiente”, se lee en el comunicado de Fiscalía de Oaxaca.

Por último, aseguraron que el menor de edad fue restituido a su núcleo familiar a través de las autoridades de Morelos, “con lo que se garantizó su retorno bajo los mecanismos establecidos para su protección”.

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